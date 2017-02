El Don Denis salva el liderat al temps de descompte

El líder va patir fins a l’últim instant de partit. El Don Denis FC Santa Coloma manté el lideratge gràcies a un gol en el temps de descompte en el duel davant el Restaurant The New 1978 UE Engordany. Si hagués deixat escapar dos punts hagués perdut la primera plaça.



L’equip de Richard Imbernón va vèncer (2-1) amb un gol de Juanfer al minut 91. Aquesta diana desequilibrava l’empat que havia aconseguit Amarilla al 85. Els colomencs s’havien avançat a la primera part mitjançant un penal transformat per Capdevila al 29. El Don Denis suma 38 punts. Just per darrera, a només un, té al Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià i la UE Santa Coloma. Els lauredians es van imposar a l’Assegurances Generals FC Ordino per 3-0. Padilla feia els dos primers gols. Obria el marcador al 41 i tornava a veure porteria al 62. Tancava el resultat Leo al 86.



El matx entre la UE Santa Coloma i el CE Jenlai es va avançar a dissabte. Els groc-i-negres no van tenir compassió del cuer de la Lliga Grup Sant Eloi i el va golejar per 1-10. Al descans ja manaven per sis gols de diferència. Per part colomenca Bernat aconseguia materialitzar un hat-trick, Crespo marcava en dues ocasions i en una Rubio, Nazzaro, Txus, Boris i Maneiro. El Jenlai realitzava el gol de l’honor al 85, quan el rival ja havia arribat a la desena, obra de Pisculichi. L’FC Lusitans va obtenir una victòria treballada sobre l’FC Encamp (3-1). Novaes marcava al minut 7 i feia el segon al 24. Els encampadans retallaven distàncies al 49 mitjançant Nájera i Bruninho marcava el tercer al 63. El conjunt dirigit per Raúl Cañete és quart amb 31 punts.