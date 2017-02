Desena plaça per a Xavi Areny i Joan Albós en la prova per equips

Meritori resultat el que va assolir Xavi Areny i Joan Albós en la cursa per equips dels Campionats del Món de Piancavallo (Itàlia). Van classificar-se a la desena posició, obtenint un percetatge del 15’3% respecte els guanyadors.



La prova tenia un recorregut de 23 quilòmetres i 2.300 metres de desnivell. La parella andorrana va tenir un rendiment que va anar de menys a més. Es van veure beneficiats pels abandonaments dels francesos Valentin Favre i Didier Blanc, i dels suïssos Yannick Ecouer i Rémi Bonnet. Tots ells pugnaven per ser al davant. En la zona més tècnica Areny i Albós van guanyar llocs i col·locar-se en un desè lloc que ja no van deixar escapar. Finalitzaven amb un temps de 2.42.30 hores. Van concloure just per davant dels estatunidencs Max Taam i John Gaston, que als últims Mundials els havien superat. En aquesta ocasió els andorrans els van treure quatre minuts i mig. «Estan ben compenetrats i competien en un terreny que dominen. Estem molt satisfets pel resultat obtingut», indica Ferran Vila, tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme, destacant que «esperàvem que ho fessin bé, però no sabíem fins a quin punt, perquè era complicat pel paper que poden tenir els corredors dels països emergents». Els italians van pujar als dos primers caixons del podi. Els campions van ser Matteo Eydallin i Damiano Lenzi amb 2.20.55, seguits pels seus compatriotes Robert Antonoli i Michele Boscacci (2.21.08). El bronze va ser pels francesos Xavier Gachet i William Bon Mardion (2.23.40).