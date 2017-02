El MoraBanc es deixa sorprendre a Galícia i perd la vuitena posició

Les pròrrogues se li estan ennuegant al BC MoraBanc Andorra. Per segon partit consecutiu perd en el temps extra. Primer va ser a la Copa del Rei davant el Reial Madrid, i dissabte amb el Rio Natura Monbus Obradoiro. Però a Galícia no només van ser necessaris cinc minuts extra, sinó 10. Els de Joan Peñarroya van tenir en dues ocasions la pilota per guanyar, però no van ser capaços d’imposar-se en una pista on els últims tres anys han tornat amb les mans buides. La derrota fa perdre la vuitena plaça, que dona accés als play-off.



A Fontes do Sar es va viure un duel amb diferents alternatives. La primera va ser local. Els gallecs, que aquesta setmana perdien per lesió al seu millor jugador pel que resta de temporada, Rosco Allen, es van saber sobreposar. Van dominar el marcador i al descans aconseguien manar de 10 (33-23). L’encert en el tir no era un aspecte que destaqués en cap de les dues bandes. En la tornada a la pista els andorrans van anar retallant distàncies i van aconseguir capgirar el resultat, amb Shermadini com a peça clau, com sempre. Però no van saber tancar el partit manant de cinc en el tram final. Els andorrans van tenir greus problemes en el rebot defensiu durant tot el matx i així arribava l’empat a 61, amb un esmaixada de Whittington. Només quedava una possessió. Se la va jugar a mitja distància Navarro, que va errar. El rebot era per Schreiner, que llançava i també fallava.



A la pròrroga els visitants semblava que podrien arribar a decidir, però no va ser així. Whittington de nou tornava a posar l’empat, ara a 70, i l’última jugada era pel MoraBanc. Aquest cop se la jugava Burjanadze, que fintava des de la línia de tres per quedar-se sol a la de tirs lliures, però el seu tir rebotava en la cistella. S’anava a la segona pròrroga, que va mantenir-se igualada. A falta de 7 segons un desajust defensiu va permetre que des de la banda McConnell assistís a Bendzius per a desfer l’empat i posar el 86-84. Quedaven sis segons i la mateixa jugada es produïa a l’altre camp. Servia Schreiner cap a Albicy. El base francès en l’entrada cap a cistella queia al terra i Shermadini realitzava un llançament forçat que no entrava, que permetia a l’Obradoiro fer-se amb la victòria.

Els andorrans van protestar força aquesta última jugada. Peñarroya, en sala de premsa, exposava que «no tenim motius per estar contents amb el partit que hem fet. Hem començat malament, amb una tensió equivocada, amb uns percentatges que no havíem fet ni en els nostres pitjors partits. Iniciem la segona part millor, amb un punt més d’agressivitat que ens permet córrer i sense estar brillants passem a mig controlar el partit i el tenim mig guanyat, o per matar-lo dues o tres vegades abans de la pròrroga». El tècnic lamentava la manca d’encert en el rebot defensiu, que va donar vida als locals i no va permetre donar-los l’estacada definitiva: «L’Obradoiro ha lluitat, ha cregut i ha tingut fe, però també es nota la situació que ocupa i si haguéssim estat a un nivell més habitual aquest partit no se’ns hagués escapat». Per tot el que va passar, aquest és un matx «per reflexionar, jo el primer i l’equip també per donar un pas endavant perquè el partit ens dona mostres que hem de donar un pas endavant com a equip». Chris Czerapowicz va debutar jugant cinc minuts però no va anotar, errant l’únic llançament que va realitzar.



La derrota a Santiago de Compostel·la és la quarta seguida, sumant-ne tres a la Lliga Endesa i una a la Copa del Rei. La ratxa a l’ACB fa que perdi el vuitè lloc que ocupava, que ara està en mans del RETAbet Bilbao Basket, que va imposar-se a la pista del cuer, l’ICL Manresa. La jornada també va portar altres aspectes negatius, com que els equips que tenia a prop per dalt de la classificació es distanciïn, com és el cas de l’Herbalife Gran Canària, que va vèncer a la pista del Reial Madrid.