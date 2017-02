Els transportistes podran emprar el cabotatge i la triangulació

El consell de Ministres espanyol va aprovar en la seva darrera reunió, el 24 de febrer passat, la signatura de l’acord entre Espanya i el Principat d’Andorra sobre el transport internacional per carretera. El sí de l’òrgan polític és ad referendum i, a expenses de l’aprovació definitiva de l’autoritat major, ha disposat la seva remissió a les Corts Generals així com la seva ratificació. Aquest acord estableix el marc legal aplicable als transports per carretera de viatgers i mercaderies que puguin realitzar-se entre els dos països, i incorpora aspectes nous en els convenis de transport internacional per carretera subscrits per l’estat espanyol.



L’acord no té una relació directa amb l’acord d’associació amb Europa, però sí indirecta en tractar-se d’un conveni amb un dels seus estats membres de més pes dins el Consell. En relació amb el seu contingut, s’estableixen els principis del règim d’operacions que es poden realitzar entre Espanya i Andorra. Fa possible la realització del transport de cabotatge, és a dir, que un transportista de passatgers o mercaderies, després de realitzar un transport a un punt de l’altre país, pugui realitzar un altre dins del mateix abans del de retorn. També s’ha donat per bona la triangulació de transport, de manera que, per exemple, les empreses espanyoles puguin realitzar un transport a un tercer país i des d’allà un de tornada a Andorra, per evitar tornar de buit. Dues maneres que ajudaran a partir d’ara a que els desplaçaments dels transportistes siguin més profitosos i permeti completar més d’una comanda alhora.

Així mateix, es regulen els serveis de taxis i vehicles de lloguer amb conductor, als quals es permet prendre un passatger a l’aeroport o estació de tren de destinació si el servei ha estat prèviament contractat, com podria ser el cas d’un transport cap al aeroport de Barcelona o a les estacions de tren de Barcelona i Lleida, així com a l’aeroport de la Seu d’Urgell.



En resum, aquest acord pretén dotar d’una base i una major seguretat jurídica a l’activitat del sector del transport per carretera i millorar el servei als ciutadans i la situació d’empreses i professionals del sector del transport.

Millora de l’Acord bilateral del 2014 / El novembre del 2014, ambdós països van signar un conveni bilateral que va començar a aplicar-se al juliol de l’any passat, per afavorir el trànsit pels seus territoris a través del qual es va establir la necessitat d’autorització prèvia per al transport internacional, sempre de caràcter temporal i vàlida des de la data d’expedició fins el 31 de gener de l’any següent que s’ha d’acompanyar obligatòriament del full de ruta.



Així, els transportistes poden des de llavors –tant per compte propi com aliè– realitzar gestions de transport internacional per carretera fent servir vehicles matriculats per qualsevol dels dos països. L’acord bilateral permet la realització de 60 viatges i es pot renovar durant el període de vigència de l’autorització tantes vegades com desitgi l’interessat.