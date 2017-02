Andorra té catorze delegats repartits en nou empreses

L’any 2008, amb l’aprovació del Codi de Relacions Laborals, es va regular el dret a la representació col·lectiva mitjançant la creació de la figura dels delegats de personal per a empreses a partir de 20 treballadors. Gairebé una dècada més tard i segons informa l’agència ANA, el Registre d’Organitzacions Sindicals –adscrit al Departament d’Ocupació i Treball– té regularitzats només 14 delegats de personal amb mandat vigent, que corresponen a un total de nou empreses. Aquest departament també té constància de dos processos d’eleccions de delegats de personal endegats.



Des d’Unió Sindical d’Andorra, el seu secretari general, Gabriel Ubach, lamenta el baix nombre de delegats de personal que s’han elegit des de l’aprovació del Codi de Relacions Laborals i la Llei de llibertat sindical l’any 2008, i ho atribueix al fet que la legislació no preveu que aquesta figura sigui alhora un delegat sindical, de manera que els representants elegits «no tenen un sindicat al darrere, estan sols davant del perill».



En aquest sentit, Ubach assegura que «avui en dia, no hi ha cap delegat de personal que pugui plantejar un conflicte col·lectiu a la seva empresa, perquè està sol», i afegeix que per tot plegat, és molt difícil que algú vulgui ser delegat de personal, de manera que afirma que «són els empresaris els que estan creant els seus propis delegats».



Tot i que la Llei de llibertat sindical permet l’existència de sindicats, Ubach demana que és necessari que l’actual figura de delegat de personal estigui vinculada a un sindicat, «com a la resta de països».



Precisament, el grup parlamentari demòcrata està enllestint una proposició de llei per reformar el Codi de Relacions Laborals, que pot obrir la porta a una millor regulació de l’elecció de representants sindicals, així com a la creació de comitès d’empresa. També està previst que reguli el dret a vaga, el dret a tancament patronal i els serveis mínims.

Sense figura del comitè d’empresa / Segons el Codi de Relacions Laborals, les empreses de 20 a 50 treballadors poden elegir un delegat, les de 51 a 150 treballadors dos delegats, a les de 151 a 300 els corresponen tres delegats i a les de més de 300 treballadors quatre delegats. A diferència d’altres països, la legislació andorrana no preveu la figura del comitè d’empresa, de manera que no n’hi ha cap de registrat.