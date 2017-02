L’ECRI posa pressa a Andorra perquè treballi contra la discriminació

La Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) insta a les autoritats andorranes a prendre mesures «addicionals» en algunes àrees legislatives i administratives del país per combatre de forma més especialitzada el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia, l’antisemitisme i la intolerància a escala nacional.



L’ECRI elabora controls periòdics «país per país», i en el seu darrer informe –i fent referència a Andorra– la comissió ha posat sobre la taula dues mesures «prioritàries» que el Principat hauria d’instaurar en un temps breu. La primera és l’existència d’un òrgan «amb competències especialitzades per combatre» les discriminacions esmentades. I la segona, la introducció en la legislació andorrana del principi de repartiment de la càrrega de la prova en les denúncies sobre discriminació «per motius de ‘raça’, color, origen, ètnic, nacionalitat, religió, llengua, identitat de gènere i orientació sexual presentades per davant dels tribunals civils i administratius».



Passat un període de dos anys desprès de la publicació de l’informe, l’ECRI durà a terme un procés de seguiment intermedi per aquestes dues mesures amb la intenció de veure si Andorra ha seguit les línies proposades .



En paral·lel, la comissió recomana que el Principat «finalitzi» el projecte de llei que preveu una legislació «específica i general en els àmbits civils i administratius contra la discriminació directa i indirecta» i «adopti la llei tant aviat com sigui possible».

Debat sobre la nacionalitat / D’altra banda, la comissió recomana «reobrir el debat» entorn a l’adquisició de la nacionalitat andorrana i que la llei sigui «esmenada» per reduir el període de residència necessari per obtenir la nacionalitat a 10 anys, «tal com defineix l’article 6 del Conveni europeu sobre la nacionalitat».



Tanmateix, l’ECRI recomana que les autoritats del país «considerin» vies per incloure disposicions en la legislació nacional que permetin la possibilitat de tenir la doble nacionalitat.



En relació a aquest darrer fet, en l’informe es detalla que les autoritats andorranes creuen que l’acceptació de la doble nacionalitat «crearia dues comunitats diferents de ciutadans: aquells que només tindrien una nacionalitat i els que en tindrien més d’una». Cosa que, segons creuen les autoritats, «tindria repercussions innegables en la identitat i la sobirania».

Altres recomanacions / A banda de les esmentades, la Comissió Europea proposa que Andorra estableixi un òrgan «independent amb competències» per rebre denúncies contra tots els tipus de mitjans de comunicació «i per fer el seguiment dels mitjans per tal d’identificar qualsevol mena de discurs racista o discriminatori».



Així mateix, l’ECRI recomana que les autoritats del Principat «continuïn» amb els programes educatius que ajuden a tractar totes les formes d’intolerància i a promoure una «millor convivència tot garantint la seva coherència i uniformitat a través dels tres sistemes educatius».

Reforçar les dades / En relació a les dades que recull Andorra, la comissió també especifica que caldria «reforçar» la recol·lecció de dades relacionades amb els delictes racistes i els d’odi relacionats amb l’homofòbia i la transfòbia. Així com que seria necessari recollir dades sobre les persones LGBT i dur a terme «enquestes sobre qualsevol possible discriminació i actitud intolerant que pugui patir aquest col·lectiu» al país.



En aquest sentit, l’ECRI especifica que malgrat des del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior i la Policia s’ha informat que a Andorra no s’ha registrat cap cas de violència homòfoba i trànsfoba, «durant la visita de contacte», la societat civil va portar a l’atenció de la delegació de la comissió «un cas recent de suposada violència antisemítica, amb cops i lesions greus».

Una evolució positiva / Tot i fer les recomanacions esmentades, en el seu darrer informe l’ECRI també detalla que el Principat ha tingut una «evolució positiva» en relació al control elaborat per la comissió el passat 2012. Doncs «les autoritats andorranes han dut a terme una àmplia revisió del Codi Penal adaptant-lo plenament» a les recomanacions fetes en l’àmbit Política General. A més, «s’està preparant un projecte de llei per introduir disposicions legislatives generals sobre la igualtat de gènere i l’antidiscriminació».



En termes de prevenció i de lluita contra el racisme i els prejudicis i estereotips homòfobs i trànsfobs, la comissió detalla que Andorra ha desenvolupat, en els seus tres sistemes educatius, un programa educatiu inclusiu «especialment avançat».



Així mateix, per tal «d’incrementar» la conscienciació de jutges, fiscals, advocats i funcionaris sobre els temes relacionats amb el racisme i la intolerància, «s’han dut a terme diversos cursos de formació sobre els drets humans i els esforços per abordar la discriminació». A més, «s’han pres mesures per reforçar la informació i l’assistència per al públic general».