Detingut amb gairebé 100 grams d’haixix ingerits al cos

Un home no resident de 37 anys va ser detingut el passat dijous 23 de febrer a la frontera hispano-andorrana amb gairebé 100 grams d’haixix, la majoria del qual es trobava ingerit a l’interior del seu cos. La detenció es va produir a les 9:20 hores, mentre el sospitós es disposava a entrar al Principat com a ocupant d’un vehicle per, suposadament, distribuir la droga al país. Inicialment, la Policia va trobar només 3,6 grams d’aquesta substància, pel que van decidir aprofundir en la recerca mitjançant un gos ensinistrat en la detecció d’estupefaents. A partir d’aquí, el gos va començar a identificar molt marcadament el cos del detingut, pel que es va començar a sospitar que la substància hagués estat ingerida. Finalment, les sospites es van confirmar i es van trobar més de 91 grams d’haixix en forma de vuit embolcalls allargats, els quals van poder ser identificats un cop expulsats del cos del detingut de forma natural a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.



Maltractaments / El mateix dijous, passades les 5 hores, una parella de residents de 29 i 36 anys d’edat van ser detinguts pels cossos de seguretat al Pas de la Casa per un delicte de maltractament en l’àmbit domèstic. Segons va informar la Policia, es va produir una agressió mútua entre totes dues persones, i es va requerir la intervenció d’una patrulla, que va procedir a la detenció dels sospitosos al seu domicili particular. Així mateix, el dissabte també va ser detinguda una parella (home i dona de 35 i 33 anys respectivament) a Encamp com a pressumptes autors d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. En aquest cas, però, la picabaralla es va produir al mig del carrer al voltant de les 6 hores.

Amenaça amb ganivet / Una dona no resident de 32 anys va ser detinguda diumenge passat a les 20 hores com a pressumpta autora dels delictes contra la llibertat i contra la seguretat col·lectiva. Els fets es van produir a l’exterior d’un bar de la parròquia d’Encamp, on la detinguda, sota els efectes de l’alcohol, es trobava amb actitud molt agressiva amenaçant els usuaris de l’interior l’establiment esgrimint un ganivet. Finalment, la Policia va poder detenir la sospitosa i, tot i que no es va lamentar cap dany personal, sí que es van produir destrosses a la porta d’accés de l’establiment.

Delicte contra el patrimoni / Un jove de 19 anys va ser detingut també a Encamp després d’haver trencat un vidre de la porta d’un local de restauració i haver causat danys en una màquina dispensadora de tabac. El sospitós, que va ser detingut a les 8:45 hores mentre es trobava amagat entre uns matolls en un camp proper a l’establiment, va ser acusat de la pressumpta comissió d’un delicte de furt amb força en grau de temptativa. Tot i que finalment no va sostreure cap objecte, els danys causats van ser quantificats en més de 1.000 euros.



Per altra banda, un home no resident de 48 anys va ser detingut el passat divendres per desobediència a una ordre d’expulsió governativa.



12 detencions / Afegint l’operació dels joves furtadors anomenada Els Pastorets, es tanca una setmana amb un elevat nombre de detencions (12 persones en total), que s’ha vist influenciada per l’enorme arribada de turistes a raó del pont de Carnaval.