L’Ossa i els contrabandistes

Per Carnaval, unes tradicions es mantenen i d’altres tornen després de 25 anys. Encamp ha celebrat el Ball de l’Ossa, que simula la caça d’una plantígrada que ha baixat de la muntanya per atemorir els pastors, i Ordino ha recuperat el Judici dels contrabandistes, una representació popular d’origen medieval que no es veia des del 1992.



Durant el Dilluns de Carnaval, Ordino va celebrar, un quart de segle després de l’última representació, una nova versió del Judici als contrabandistes, ara anomenada Els contrabandistes, i que més enllà de la representació teatral inclou també música, dansa i cant. La plaça Major es va omplir per veure l’espectacle recuperat.



La participació d’una cinquantena de persones de tres entitats culturals de la parròquia –l’Esbart de les Valls del Nord, el Grup Artístic i la Coral Casamanya– va fer possible que per Carnaval s’hagi tornat a oferir aquest espectacle que ara els impulsors, entre els quals el Comú d’Ordino, esperen que no es torni a perdre, segons van manifestar ahir les dues codirectores, Lourdes Pons i Pilar Capdevila. «Volem i intentarem que això sigui l’inici» d’una tradició que es mantingui al llarg del temps, va assegurar Capdevila. «Ha estat una manera maca de recuperar-ho», va afegir Pons, referint-se al fet que no només hagi estat una representació teatral sinó que també hi hagi hagut música en directe, dansa i cant, informa l’ANA.



L’espectacle es va obrir amb la Dansa dels contrabandistes, interpretada per l’Esbart de les Valls del Nord, a la qual van seguir més danses amb música en directe i cant. Després va tenir lloc el judici, en què els contrabandistes són jutjats per dos jutges que lamenten que els estrangers, que parlen «patués», hagin alterat la tranquil·litat d’Ordino i, per tant, els condemnen i els obliguen a ballar, el Ball del contrapàs, amb el qual s’ha tancat l’espectacle.

Dos dels participants en la representació, Xavier i Gerard, que ja havien pres part en les representacions de fa 25 anys, van manifestar que esperen que els joves s’impliquin en aquest espectacle i van revelar que de cara a l’any que ve es vol treballar el text amb antelació per poder-hi introduir més sàtira política, ja que aquest any han estat molt fidels al guió que tenien preparat.



Cinegètica satírica / A la tarda, el Ball de l’Ossa encampadà va incidir en la crítica a algunes de les últimes decisions preses per càrrecs públics de la parròquia i del país. El bon temps va acompanyar l’espectacle, i centenars de persones es van reunir al Prat de l’Areny per veure com el jovent del poble reproduïa el text d’origen medieval que Sícoris va adaptar a mitjans del segle passat.

El guió del Ball de l’Ossa és el mateix cada any. La representació necessita d’una vintena de personatges: set dallaires, quatre caçadors, l’ossa, quatre treballadors del COEX, el Fregó, la Fregona i els Senyors. La comparsa barreja diàlegs del guió clàssic adaptat, com les cançons La desgràcia d’un pobre home, Sega-me-la arran i Eixa nit hem mort la ruca. La varietat és que els joves de la Comissió de festes d’Encamp hi incorporen temes d’actualitat, segons recorda l’ANA.



En l’edició d’aquest any, algunes de les al·lusions han estat per a l’excònsol de Sant Julià processada: «No necessito la targeta black que ja tinc la casa moblada’; per al ministre portaveu, Jordi Cinca, i per als periodistes: «Semblen els paparazzi a la porta de la Batllia esperant en Cinca» i per al cònsol major de la parròquia, Àngel Mortés, per «la treta de neu que els del COEX li fan als Cortals».



A diferència del Judici dels contrabandistes i del pregó que acompanya la penjada del Carnestoltes, que els joves preparen un cop per setmana des del primer divendres després de Reis, el Ball de l’Ossa no requereix de més assaig que el que fan els membres de la Comissió de festes el mateix dilluns de la representació.



Després de tres dies de Carnaval encampadà, avui tindrà la despenjada del Carnestoltes, a la plaça del Consell, i de l’Operació Carnestoltes, a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural, un espectacle ple de sang vísceres.



Després de tants dies de disbauxa, demà és Dimecres de Cendra i l’enterrament de la sardina. Comencen 40 dies de Quaresma. Toca fer bondat.