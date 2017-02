Cardelús estrena pretemporada al circuit de Xerès

Nou projecte per a Xavi Cardelús. Inicia una nova pretemporada al Campionat d’Europa de Moto2. Ho fa amb l’equip Stylobike, pel qual va fitxar a mitjans del mes passat. Els primers entrenaments els realitza avui al circuit de Xerès.



Aquesta temporada continuarà pilotant una Kalex. «Tinc moltes ganes de pujar a la moto, començar a rodar per preparar la temporada i, sobretot, de fer-ho amb el meu nou equip», afirma Cardelús, que des de que va concloure la campanya passada s’ha estat preparant físcament i participant en proves d’altres disciplines, com l’Ice Gladiators i la Bassella Race. «Ara comença la preparació als circuits i caldrà treballar de valent per arribar a principi de temporada en plena forma i lluitar pels primers llocs del campionat», indica. Seran dues jornades d’entrenaments al circuit andalús on també hi prendran part pilots del Mundial de la categoria.



En aquests dos dies de rodatge a l’asfalt de Xerès es tracta d’un costat que «tant l’equip com jo ens adaptem a treballar junts i ens anem coneixent i entenent els uns amb els altres. També cal començar a adaptar els reglatges de la meva Kalex a les característiques del meu pilotatge i, sobretot, des del punt de vista del propi entrenament, cal que recuperi sensacions després d’haver estat molts mesos sense pilotar des que va acabar la temporada passada». D’altra banda, «el fet de compartir pista amb pilots que participen al Campionat del Món de Moto2 serà també molt important, sobretot fer-ho amb Hafizh Syharin, que és el pilot de l’equip Petronas al Mundial i estic segur que em donarà indicacions molt útils que m’ajudaran a progressar amb fermesa».