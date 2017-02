El MoraBanc cau per primera vegada de les places de play-off

La derrota contra el Rio Natura Monbus Obradoiro va portar quelcom més que la quarta derrota seguida, la tercera a la Lliga Endesa. Va significar que el BC MoraBanc Andorra surt per primera vegada de les vuit primeres places, les que donen accés als play-off al final de la fase regular de la competició.



A la primera jornada l’equip de Joan Peñarroya va descansar, que el feia ocupar la novena plaça. Però a partir d’aquell moment, des que va començar a jugar partits, mai ha abandonat els llocs que durant la primera volta reportaven ser a la Copa del Rei i en aquesta segona als play-off. La fluctuació de l’equip ha anat sempre de la quarta plaça a la vuitena. Aquella primera victòria davant l’Herbalife Gran Canària, amb remuntada destacada inclosa, va portar al MoraBanc a ser cinquè al concloure la segona jornada. Al següent matx, imposant-se al Divina Seguros Joventut, va permetre escalar una posició i ser quart.



Amb les primeres derrotes a domicili, contra el Baskònia i el València Basket, l’equip va caure a la vuitena plaça, però va recuperar-se amb tres victòries consecutives, sobre l’UCAM Múrcia, ICL Manresa i Obradorio. A més, al Bages va aconseguir estrenar els triomfs a domicili, el primer dels dos que només suma aquesta temporada lluny del Poliesportiu d’Andorra. Perdre a Fuenlabrada va fer baixar fins al vuitè lloc de nou i des d’aquest moment sempre va estar entre la setena i vuitena posició, guanyant els partits de casa i perdent els de fora. Aquesta mitjana li va permetre classificar-se per a la Copa del Rei de Vitòria.

Mala dinàmica de resultats / Els números a la segona volta no estan sent bons, perquè acumula tres derrotes i només una victòria. I això que la segona part de la fase regular va començar amb bon peu, amb el triomf a la sempre complicada pista del Gran Canària. Semblava que acabaria la mala ratxa a domicili i serviria com a punt d’inflexió en els desplaçaments, però no va ser així, perquè la setmana següent va perdre a la pista del Joventut. Després d’una jornada de descans i l’aturada de la Lliga Endesa per la Copa, dissabte passat perdia amb l’Obradoiro.



A Galícia la falta d’encert en el tir va ser alarmant. Per les dues parts. El MoraBanc, al final dels 40 minuts, només va ser capaç d’anotar 61 punts, una xifra força inferior al què és habitual en els de Peñarroya, que són el cinquè millor atac de la competició amb una mitjana de 83,50 punts per partit. Aquests 61 són la segona pitjor marca aquesta temporada. Només en va anotar menys després de quatre quarts en la derrota a l’Olímpic de Badalona contra el Joventut, on va caure per 74-59. En els desplaçaments és on s’han vist les anotacions més baixes. A la pista del València en va aconseguir 62, per 88 dels locals.



Una altra marca negativa que va sumar el conjunt andorrà contra l’Obradoiro va ser la pitjor primera part de la temporada en anotació. Només va ser capaç de sumar 23 punts després de disputar-se els dos primers períodes, amb 14 al quart que arrencava l’enfrontament i només nou al segon . En la continuació va realitzar millors números i quasi doblar les xifres obtingudes en els 20 minuts inicials.

Shermadini, tercer en rebots / En la temporada i mitja que porta al MoraBanc, Giorgi Shermadini s’ha convertit en una peça clau. Per joc i tot el que aporta. I en estadístiques individuals també, que l’han portat a estar en els primers llocs d’alguns dels rànquings dels jugadors de l’equip a l’ACB. La darrera fita que assoleix és la de ser el tercer millor rebotador de la història del club a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Al matx de Santiago de Compostel·la va arribar als 363 rebots, deixant enrere els 354 que posseeix Ricky Brown. Aquesta mateixa temporada pot atrapar i superar al segon classificat, Paco Zapata, que compta amb 406. Més allunyat té al líder del rànquing, Dan Godfread, amb 511. El pivot georgià és també el desè jugador amb més partits amb el MoraBanc a la Lliga Endesa, el cinquè en punts, tercer en taps i quart en valoració.