Dos detinguts per robar material d’una obra a la Seu d’Urgell

Els Mossos d’Esquadra van detenir un home de 33 anys i una dona de 48 anys, veïns de Montferrer i Castellbò, acusats de cometre un suposat delicte de robatori amb força a les obres de rehabilitació d’un edifici de la Seu d’Urgell, situat al carrer Bisbe Iglesias, segons informa Ràdio Seu.



Segons la policia, els fets van tenir lloc dijous passat quan els detinguts van entrar presumptament a l’edifici i se’n van endur eines professionals per valor de més de 4.000 euros. La policia va obrir una investigació. L’endemà, divendres els va detenir i van poder recuperar part de les eines sostretes.



Els agents creuen que els detinguts haurien fet una vigilància prèvia perquè les eines en qüestió no eren visibles des del carrer, i per tant coneixen bé els objectes que volien sostreure. En aquest sentit, es dona la circumstància que l’home havia treballat fent feines d’operari a l’obra en qüestió una temporada abans. Els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar.

Robatori de teules / Un dels darrers robatoris de circumstàncies similars es va registrar al setembre de l’any passat, quan una família va denunciar el robatori de les teules d’una casa pairal ubicada al municipi de la Vansa i Fórnols, a l’Alt Urgell. Els lladres havien aprofitat que ningú viu a l’habitatge per desmuntar la coberta, teula per teula. Una visita de la propietària els va enxampar a punt de fer el trasllat de part del material, que estava apilat curosament.



Els Mossos d’Esquadra, en aquell moment, no tenien constància de cap altre robatori d’aquest tipus en masies del Pirineu més proper van iniciar diligències. Tanmateix, és un tipus de furt que sí que es va produir en altres zones de Catalunya, com ara el Segrià, on ara fa dos anys i mig es van detenir tres veïns de Fraga per haver sostret més de 1.700 teules en dues masies de Sarroca de Lleida.



La família afectada pel robatori va alertar tothom perquè es vigilessin les cases aïllades, des del succés dels fets. La propietària es va mostrar sorpresa per la situació, malgrat ser conscient del valor d’aquest tipus de peces artesanes, «molt antigues i difícils de trobar».