Notícia Un veí de la Seu d’Urgell és detingut amb més de 3.000 paquets de tabac de contraban El material decomissat està valorat en gairebé 14.000 euros Vehicle on es van trobar els 3.000 paquets de tabac. Autor/a: GUÀRDIA CIVIL

Un jove de 24 anys, resident de la Seu d’Urgell, va ser detingut el passat divendres 24 de febrer per una patrulla de la Guàrdia Civil que es trobava realitzant un servei fiscal als voltants de la localitat lleidetana d’Organyà. El sospitós es trobava conduint un Citroën Xsara, amb matricula espanyola, quan va ser aturat i registrat posteriorment pel cos de seguretat. A l’interior del maleter, els agents van trobar més de 3.000 paquets de tabac ros (de la marca Winston Classic), valorat en gairebé 14.000 euros. El material decomissat, doncs, estaria destinat al contraban a territori espanyol.



La detenció es va produir a les 6:30 hores, i tant el tabac com el vehicle del sospitós van quedar a disposició del Sr. Administrador de la Duana de la Farga de Moles.



Frontera francesa / Aquest decomís de tabac se suma a la detenció que va efectuar la Policia andorrana el passat dimarts 14 de febrer. Llavors, un home de 51 anys va ser detingut a la frontera franco-andorrana de Porta després de localitzar més de 1.000 paquets de tabac que es trobaven ubicats en un doble fons del vehicle. La detenció es va produir el dimarts de la setmana passada arran d’un control fronterer rutinari. El sospitós, un resident que conduïa un cotxe de matrícula andorrana en direcció a França, portava una mercaderia valorada en 1.750 euros, i ha estat acusat d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic (concretament, delicte de contraban).



Pujada contra el contraban / El passat 9 de febrer el Consell General va aprovar per assentiment el projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum que ha de suposar l’augment dels diferents productes del tabac un 10%. Els diferents grups van donar suport a la mesura que, tal com ha defensat el ministre de Finances, Jordi Cinca, serveix per «continuar mantenint un diferencial que no acabi sent un incentiu per al tràfic il·lícit, que el preu continuï sent atractiu i que es preservi el sector productiu». Amb aquesta mesura es recaptaran 10 milions d’euros.