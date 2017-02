Notícia Dos ingressos a presó en l’operació ‘Els Pastorets’ Els dos empresonats són menors d'edat Gràfic elaborat per la Policia sobre l'operació 'Els Pastorets'. Autor/a: POLICIA D\'ANDORRA

Dos dels joves detinguts en l’operació Els Pastorets, van ingressar a presó el passat divendres 24 de febrer després de ser acusats de cometre 28 furts amb força (tot i que se n’estan investigant fins a 50) a Escaldes-Engordany, Andorra la Vella, Santa Coloma i Canillo. Un dels sospitosos és de nacionalitat andorrana mentre que l’altre és resident, i tots dos són menors d’edat, un dels motius que ha complicat encara més l’operació «atès que totes les diligències policials que es practiquen requereixen vetllar pel compliment d’unes garanties processals reforçades», tal com es va informar en un comunicat oficial emès a finals de la setmana passada. Segons va informar ahir la Policia, de moment no hi ha cap novetat pel que fa a les investigacions del cas. Els joves podran estar, com a màxim, tres mesos entre reixes, després del qual el batlle haurà de decidir com es procedirà, és a dir, si es decideix obrir un judici o bé s’apliquen altres tipus de mesures.



30.000 euros / La banda juvenil actuava amb dos modus operandi: o bé amb diferents eines forçaven els panys i marcs de les portes o bé trencaven el vidre de la porta d’accés als locals amb un roc o estri contundent. El valor total del perjudici entre danys i sostraccions, en el cas dels furts amb força, ascendeix a 30.000 euros aproximadament. Un dels detinguts també iniciava a menors d’entre 14 i 17 anys en la realització de furts de mercaderia en els establiments comercials. El botí d’aquestes sostraccions era, sobretot, roba de marca i aparells tecnològics, que posteriorment venien en botigues de segona mà o directament per Internet. A més, alguns dels menors acompanyaven els detinguts a perpetrar furts amb força durant la nit, buscant, sobretot, diners en efectiu.