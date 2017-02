Notícia El surrealisme català, de l’Hermitage a Sant Julià El Museu del Tabac dedica una mostra a Dalí i a l’Empordà ‘La Terra’ (1929), d’Ángeles Santos Torroella (1911-2013). Autor/a: MUSEU DE L\'EMPORDÀ

l’exposició temporal Surrealisme a Catalunya. El artistes de l’Empordà i Salvador Dalí aterra al Museu del Tabac aquest dijous, dia 2. A la inauguració hi assistirà la comissària de la mostra d’art, Alícia Viñas. L’exposició reuneix 42 obres, entre pintures i escultures, i és una part de la mostra presentada i coproduïda amb l’State Hermitage Museum de Sant Petersburg, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona.



Joan Massanet, Àngel Planells, Ángeles Santos, Esteve Francés, Jaume Figueras, Evarist Vallès, JaumeTurró i Antoni Pitxot són els artistes catalans que van influenciar i treballar de manera paral·lela amb Salvador Dalí. La plana empordanesa, els sorrals d’Empúries i els paisatges minerals de Cadaqués i Portbou són font d’inspiració dels somnis de tots ells, creadors d’una obra misteriosa, màgica i irreal.



El recull d’obres d’artistes com Dalí, Pitxot o Massanet arriba després que la Generalitat hagi signat un conveni amb la institució russa per tal de poder exposar la setantena d’obres que composen la col·lecció i que procedeixen de cessions o préstecs d’institucions particulars. Entre aquests noms consta el Museu Thyssen o el Museu de l’Empordà.



L’objectiu de l’exposició, que es podrà veure només en part al Museu del Tabac un cop aquesta ha abandonat les sales russes per ser traslladades a Catalunya, és difondre la rellevància del surrealisme més enllà de Dalí, amb la presència d’artistes empordanesos coetanis i posteriors al pintor figuerenc i que també van brillar per la seva dedicació a la pintura d’aquest moviment originari dels anys 20 del segle passat.



La Fundació Reig ha possibilitat l’arribada al Museu del Tabac lauredià la versió reduïda de la mostra que s’ha pogut gaudir a Sant Petersburg del 28 d’octubre al 5 de febrer.