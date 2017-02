Notícia El 76% de la inversió a Arcalís és per a remuntadors i canons El ‘master pla’ preveu un increment del 35%de la capacitat del domini esquiable Gràfic de la distribució de la inversió en percentatges. Autor/a: ANDREU ESTAPÉ

El master plan d’Arcalís sol·licitat pel Comú d’Ordino i al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC preveu un cost total de 23,4 milions d’euros. D’aquests, el 76% es vol destinar a remuntadors i canons de neu. Concretament, 13,3 milions d’euros s’invertiran en remuntadors (59%) i 3,8 milions d’euros (17%) a la creació de neu artificial. El restant es distribueix en inversions per a la reordenació del peu d’estació (6%), edificis (14%), mesures ambientals (1%), pistes (3%) i una petita part al control d’accés (percentualment és menor a un 1%). L’apartat d’edificis concentra, bàsicament, accions per potenciar la restauració i preveu una inversió de poc més de tres milions d’euros.



Totes aquestes accions es concentren en tres àrees geogràfiques que al document es defineixen com: la reordenació i millora del peu d’estació de l’Hortell i la modernització dels ginys mecànics del sector Portelles/Abarsetar; el desenvolupament del sector de la Coma per tal de convertir-lo en un sector «complert» que tingui «accés per a tots els clients i pistes per a tots els nivells d’esquiadors», i la reestructuració de la zona de debutants de Planells. I afegeix que es tracta d’inversions que volen ampliar el ventall del client potencial a famílies, tot i ser conscients que la tipologia del client d’Arcalís és un esquiador amb bon nivell i amant de l’esquí.



Les conseqüències del pla / Les propostes del master pla, segons les seves previsions, augmentarien en un 35% la capacitat del domini esquiable (poden consultar els càlculs a la pàgina 63 del Pla Director d’Ordino-Arcalís penjat íntegrament al web d’aquest rotatiu). Amb tot, diferencia la capacitat del domini amb el nombre d’esquiadors per dia que esperen obtenir. Així, en el compte de resultats que es preveu a 17 anys vista es calcula que l’any 0 –que correspondria a la temporada 2015-2016 per a calibrar el model– visitarien l’estació 1.399 esquiadors. L’any 17, en serien 1.642, és a dir 243 esquiadors més per dia. Cal destacar que aquest nombre és variant segons l’any i el nombre de dies que es preveu que l’estació estigui oberta –varia en funció dels festius, especialment de les dates de Setmana Santa– i que en els millors anys arriba als 1.714 esquiadors per dia, 315 més que la passada temporada.



Pel que fa a les places d’aparcament, l’ampliació de la zona de debutants de Planells que preveu un allargament de la pista Megaverda (poden consultar-ne els detalls a la pàgina 46) preveu la pèrdua de 335 places de pàrquing per a cotxes i 29 destinades a busos. Actualment es compta amb 1.423 places per cotxes que, descomptant les que es perdran i afegint les places del nou aparcament a l’Hortell i a la carretera, deixa un total de 1.203 llocs per estacionar, perdent-ne, doncs, 220 en total. En el cas dels busos, les places finals seran 14, de manera que se’n perdran 27. Segons s’exposa en el mateix document «malgrat el reacondicionament dels aparcaments de l’Hortell, en l’escenari final, continuen mancant unes 132 places per a cotxes particulars i set places d’autobús». Amb tot, afegeixen, «es pensa que és necessari replantejar l’accés a l’estació, incentivant la posada en pràctica de llençadores, que vinguin a reforçar el servei free-bus. D’aquesta manera s’evita la construcció de nous aparcaments, la construcció dels quals s’estima molt onerosa, a causa de la manca d’espais convenients».



18% més d’ingressos a l’estiu / Una altra de les grans propostes que planteja el master pla és incrementar un 17,8% els ingressos de l’estació a l’estiu, passant dels 289.597 euros actuals a 1,6 milions d’euros. Una xifra força agosarada si es té en compte que l’estació de Pal ingressa aproximadament 1,2 milions d’euros gràcies, en gran part, a activitats com la Copa del Món de BTT.



Per aconseguir aquesta pujada d’ingressos es preveuen circuits de BTT, circuit amb passarel·les de fusta a través de la zona humida, activitats per als infants a la zona de la Coma amb un castell inflable i l’accés a Tristaina. Per donar accés a aquestes activitats es preveu el funcionament de dos ginys durant aquests mesos. Per una banda el nou telecabina de La Coma (preveuen tancar la carretera i que els usuaris utilitzin el giny) i el telecadira les Bases «que permetrà guanyar desnivell per remuntar els clients que realitzin les activitats de BTT».



Tot plegat es debatrà avui a les nou de la nit durant la reunió de poble que tindrà lloc a Ordino. Una reunió que ha estat criticada per no haver estat anunciada oficialment.