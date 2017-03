El Comú d'Andorra la Vella tanca el 2016 amb un superàvit de 4,6 milions d’euros

El Comú d’Andorra la Vella ha tancat l’estat de comptes de l’exercici 2016 amb un superàvit de 4,6 milions d’euros als quals s’han d’afegir 1,7 més en despeses d’inversió ja compromesa per a aquest any i que fan pujar la xifra a 6,34.



És precisament aquesta última dada la que ahir va donar per bona Conxita Marsol i el seu equip de set membres de Demòcrates per Andorra que hi ha a la cúpula de la corporació local, que contrasta amb la primera que van defensar els quatre membres de la oposició, els quals es van abstenir en la votació. En tot cas, les socialdemòcrates Dolors Carmona i Lídia Samarra van lloar la feina feta i els liberals Jordi Minguillon i Víctor Pintos, amb ganes de guerra, van deixar clar que la bona gestió «és innegable» però que aquesta no és sinònim de superàvit: «Hi ha una part perversa: la manca d’inversions», va deixar anar Pintos. «S’ha fet una mala planificació així que canviïn el xip i facin les coses bé perquè hi ha projectes urgents i a punt per executar» que no han tirat endavant, per exemple l’embelliment de Meritxell i Enclar i les reformes als Serradells, les quals, va recordar, «eren prioritàries i cap de les tres s’ha començat».



La resposta de la cònsol major va ser donar-li la raó, deixant clar que aquest capítol de la liquidació econòmica és «petit», de poc més de mig milió d’euros, en comparació amb els 31,57 milions amb què s’han tancat les despeses. «I s’han executat un 53% de les inversions que queden en gairebé un 90% amb la ja compromesa per a aquest any».

Què faran amb aquests diners? / La pregunta del milió al Consell va ser què fer amb el superàvit de 4,6 milions. Liberals i socialdemòcrates van tirar de suggeriments que no fan gaire gràcia: tornar a baixar les tarifes dels aparcaments i de l’aigua que el comú no fa gaire que ha pujat. «Si hi ha bonança econòmica que es vegi reflectit directament a la població», va opinar Carmona. «Un 56% d’augment en els pàrquings és un atac directe a la butxaca del ciutadà. Amb el superàvit haurien de regular la situació», va remenar Minguillon.



Tots dos, però, van rebre un no frontal de Marsol: «Feia anys que el comú no pujava els preus i tot i així hi ha parròquies amb preus més alts», va justificar d’una banda. De fet, aquest augment no ha afectat a nivell d’usuaris; ben al contrari, al desembre es va registrar el rècord de recaptació, coincidint amb el Poblet de Nadal. De l’altra banda, l’aigua, va argumentar: «Hi ha un consum excessiu i aquesta mesura és de conscienciació». El conseller de Medi Ambient, David Astrié, va afegir que el sector hoteler és el que més gasta el bé bàsic i per això, Marsol va reforçar les seves paraules indicant: «Com més gastes, més car et surt. Per als petits consumidors, la pujada és mínima».