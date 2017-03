Els consellers de joventut dels comuns i Interior s’alien per erradicar el ‘botellón’

Les nits a Encamp durant la festa de Carnaval són l’altra cara d’una festa tradicional que porta centenars de persones durant actes com el Ball de l’Ossa o el Judici dels contrabandistes. Quan se’n va el sol els joves es concentren als carrers de la localitat, a zones com la plaça dels Arínsols, el passeig de Mojácar, l’entorn de Casa Cristo, les Bons o fins i tot el cementiri. Segions informa l’agència ANA, allà hi fan botellón i les festes acaben, algunes, amb actes vandàlics com pintades a edificis, destrosses de mobiliari urbà, gent orinant a la via pública, brutícia, preservatius, vidres trencats o soroll que altera la tranquil·litat dels veïns. Aquesta situació preocupa a ciutadans i comerciants de la parròquia, tal com han exposat des de l’Associació d’Empresaris d’Encamp. La vocal, Sara Mandicó, va assegurar ahir que li plantejaran els neguits a la propera reunió amb el cònsol major, Jordi Torres. En bona part dels casos es tracta de «menors», va concretar, que compliquen més les tasques de la Policia ja que no se’ls pot detenir pel procediment normal.



Per intentar frenar aquesta problemàtica, el cònsol d’Encamp, Jordi Torres creu que «s’ha d’agafar des de la base», fent tasca de conscienciació a les escoles. De fet, Torres ha explicat que els propers dies hi ha prevista una reunió entre els consellers de joventut de tots els comuns i el Ministeri d’Interior per intentar buscar solucions i treballar de manera conjunta.



Torres va admetre que les festes nocturnes i el botellón «sembla que van a més», tot i que són fets que no només es repeteixen a Carnaval, sinó també a la Festa Major o per Sant Joan. Per aquest motiu, durant aquestes dates reforcen el Servei de Circulació, el de neteja durant els matins i es coordinen les tasques de control amb la Policia. «Intentem minimitzar els impactes el màxim que podem», va exposar Torres. Malgrat tot, segueixen patint desperfectes a la parròquia i fins i tot intents de furt, com el que es va produir divendres al matí a la màquina de tabac d’un pub musical o durant el cap de setmana el del Centre d’Atenció Primària durant el cap de setmana. La Policia, però, va poder intervenir a temps en els dos casos.



Del mateix parer es va mostrar el conseller de l’oposició liberal, Jordi Troguet: «Tenim un problema nacional i cal la implicació de tots. A cada festa passa el mateix», però no només a la parròquia encampadana, segons va deixar clar.



Joan Sans, conseller socialdemòcrata, va ser més crític amb l’actuació del comú. «Trobem a faltar més treball de sensibilització i prevenció», va indicar. «La solució no passa per reforçar el servei de neteja» sinó «de fer entendre que la festa s’ha de viure d’una altra manera». Són neguits que també exposaran al cònsol.