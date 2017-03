La campanya ‘Por una ley justa’ arriba al Congrés dels Diputats

La urgellenca Anna González López entregarà demà, a les 11.30 hores, al Congrés dels Diputats espanyol, a Madrid, les més de 200.000 signatures que ha recollit durant un any amb la campanya Por una ley justa. González i totes les persones que hi han donat suport demanen canvis en el Codi Penal perquè es jutgi els atropellaments causats per negligència. El seu marit, Óscar Bautista García, va morir atropellat per un camió mentre circulava en bicicleta. Amb l’entrega de les firmes al Parlament, González finalitza la mobilització i espera que els responsables polítics assumeixin la petició, segons informa Ràdio Seu.



La precursora de Por una ley justa ha publicat a les xarxes socials una carta d’agraïment a totes les persones que s’han sumat a la petició, que a través de la plataforma Change.org ha demanat «no més morts impunes a la carretera». Fins ahir hi havia 202.026 suports.



La veïna de la Seu ha explicat que «finalitzar [la campanya] no significa rendir-se», però creu que «ha arribat el moment de creuar la meta» i «passar el relleu a la classe política», perquè «només ells posseeixen les eines per dur a terme la modificació del Codi Penal». González ha demanat als electes «determinació i voluntat per al seu compromís, i les felicitacions cap a la causa, en fets i mesures». La dona ha recordat que en el moment que una jutgessa va desestimar jutjar l’atropellament del seu marit es va sentit «desprotegida per les lleis», però protegida per tothom que li ha donat suport.



En la carta, González també fa balanç de l’àmplia mobilització i reconeix que aquest any d’activitat l’ha canviat personalment i que ha «après molt», ja que ha tingut l’oportunitat de viatjar per tot l’Estat espanyol, conèixer d’altres famílies afectades i parlar amb polítics, fiscals, jutges i advocats, a més a més de reunir-se amb un gran nombre de representants del ciclisme i de l’esport. Ara només espera «que els qui tenen el poder sàpiguen estar a l’alçada i no ens defraudin».



La carta acaba expressant l’agraïment a les moltes persones i entitats que hi han donat suport.