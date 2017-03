‘El arte de volar’ i ‘El ala rota’, l’Espanya convulsa

Antonio Altarriba Lope (1910-2001) es va llençar al buit des de la quarta planta de la residència geriàtrica on residia, a Lardero (La Rioja). Així arrenca El arte de volar (Edicions de Ponent, 2009), la historieta gràfica d’Antonio Altarriba fill, amb dibuixos de Kim. Després de narrar el suïcidi del seu pare, Altarriba estructura el relat en quatre moments de la vida del seu progenitor: 3a Planta 1910-1930. El coche de madera; 2a Planta 1931-1949. Las alpargatas de Durruti; 1a Planta 1949-1985. Galletas amargas, i Suelo 1985-2001. La madriguera del topo. Els originals de El arte de volar i la seva seqüela, El ala rota (Norma Editorial, 2016), dedicada a la mare d’Altarriba, Petra, estan exposats al Museu del Còmic de la Massana fins al 8 d’abril. Aquest díptic gràfic és el retrat d’una Espanya convulsa i castigada per la Guerra Civil i les seves conseqüències, vista a través de les experiències del pare i de la mare del guionista de l’obra.



Magníficament dibuixat per Kim (pare del conegut Martínez el facha, personatge fix durant molts anys a la revista El Jueves), El arte de volar, publicat per primer cop el 2009, ha guanyat el Premi Nacional de Còmic d’Espanya, el Premi Nacional del Còmic de Catalunya i el premi a la Millor Obra espanyola al Saló del Còmic de Barcelona, entre d’altres. A El ala rota, Altarriba reconstrueix la via de la seva mare, una dona devota marcada pel maltractament a la qual la va sotmetre un país masclista, començant pel seu pare, que la va voler matar quan va néixer.



La crítica especialitzada del món del còmic qualifiquen les dues novel·les gràfiques com una de les obres més importants de la història del tebeo espanyol.



L’exposició dedicada a les dues historietes també mostra algunes planxes inèdites de l’últim treball de Kim, que es publicarà en breu al mercat francès.