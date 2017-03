Bruni acusa la Fiscalia d’encobrir la responsabilitat del Govern

Rosa Maria Bruni i el seu advocat, Josep Parramon, van acusar la Fiscalia d’actuar per «interessos polítics» enlloc de fer la feina que li correspon i «defensar els interessos constitucionals» del país. Aquestes van ser les declaracions que van emetre ahir tots dos a EL PERIÒDIC, en resposta a l’anunci de la setmana passada en el que el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs del Ministeri Fiscal, després que tant el Tribunal de Corts com el Superior ratifiquessin successivament l’any de presó condicional al que es va condemnar Peter Tinneman pel delicte de sostracció de menors l’any passat, ja que l’any 2011 aquest va aprofitar que la seva filla es trobava internada al centre de menors de la Gavernera (perquè la seva mare estava a la presó) per emportar-se-la a Alemanya, on ara hi resideix amb ella.



Segons va explicar el seu advocat, el recurs presentat per la Fiscalia «respon a interessos polítics enlloc d’aplicar la legislació» ja que «no hi ha cap motiu per presentar un recurs al Constitucional quan es tracta d’un tema de dret processal i penal». Parramon va manifestar que «no té cap sentit fer un recurs al Constitucional», ja que tant el principi de non bis in idem (que exposa que un mateix cas no pot ser jutjat en dos països diferents al que al·ludeix la Fiscalia Andorrana) com el principi de territorialitat no tenen res veure amb el dret constitucional. L’Alt Tribunal podria acabar anul·lant el judici si així ho considera i, per tant, Tinneman acabaria absolt.

Principi de territorialitat / L’advocat de Bruni, d’altra banda, va explicar que el que es vol en tot moment és «defensar el principi de territorialitat, que indica que els fets d’un judici s’han de jutjar al lloc on s’han comès», tal com es fa, per exemple. a «França i Espanya». En aquest sentit, Parramon va explicar que «tant al Tribunal de Corts com al Superior s’ha aplicat aquest principi, que és el vigent a Andorra, tal com queda establert en l’execució de la política exterior internacional del nostre país, que va fixada pel copríncep francès».



Pel que fa a les accions a desenvolupar a partir d’ara, l’advocat va manifestar que mantindran «la mateixa postura que han adoptat fins ara» i «defensaran les sentències dictades fins al moment per part dels dos tribunals andorrans». En aquest sentit, va explicar que «busquen que es faci justícia» però que, encara que el Constitucional ratifiqui la sentència, Alemanya «mai extraditarà Tinneman per a què sigui jutjat a Andorra per la seva política nacional».

Procés contra el Govern / Paral·lelament, l’advocat de Bruni va anunciar que un cop finalitzi aquest procés –la sentència del qual està prevista per a finals d’abril o principis de maig–, probablement «iniciaran una demanda al Govern per la seva responsabilitat en relació a la sostracció» de la nena, ja que en aquell moment «estava sota la responsabilitat de l’Executiu» i «ha de pagar per no haver-la protegit adequadament». Tot i això, Bruni va manifestar que «una indemnització no podrà arreglar mai el dolor i el sofriment que he patit al llarg d’aquests darrers cinc anys».