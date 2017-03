Gouarré podrà tornar a exercir a Andorra

El ginecòleg Gerard Gouarré podrà tornar a exercir, tal com va dictaminar ahir el Tribunal Superior després de fallar al seu favor el recurs interposat pel seu advocat a finals del passat mes de gener. El metge, que va ser jutjat a final dels anys 90, fou condemnat a una pena de cinc anys de presó i una inhabilitació de per vida, una sentència que la defensa va portar al Tribunal dels Drets Humans d’Estrasburg. Aquest, en considerar que no es pot inhabilitar algú per més temps del que dicta la condemna, va fallar en contra de l’Estat, a més d’obligar-lo a indemnitzat el ginecòleg amb una suma de gairebé 26.000 euros. Amb aquesta sentència, que va ser emesa fa tot just un any, la defensa va recórrer al Tribunal Superior d’Andorra, que ahir va ratificar el màxim òrgan judicial a nivell europeu. A partir d’ara, doncs, Gouarré podrà tornar a exercir com a ginecòleg, malgrat haver estat condemnat per abusos sexuals a les seves pacients.

Nou codi penal / Aquesta inhabilitació en relació a la condemna aplicada és possible des de l’any 2005, quan es va implementar una nova legislació, la qual només permet que la inhabilitació sigui del mateix període que la condemna final de la persona jutjada. És a dir, que si un professional rep una condemna de deu anys de presó, només se’l pot inhabilitar per un període de temps màxim també de deu anys. Abans d’aquest any (moment en el que Gouarré va ser jutjat), un professional podria ser inhabilitat per tota la vida, independenment de la seva condemna, pel que l’aplicació d’aquest nou codi s’ha fet de forma retroactiva.