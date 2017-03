Andorra celebrarà el Congrés de la Liberal Internacional al maig

Uns 250 assistents provinents de tot el món es donaran cita a Andorra en el marc del congrés del 70è aniversari de la Liberal Internacional (LI) que se celebrarà entre el 18 i el 21 de maig d’aquest any. El congrés és el màxim òrgan de decisió de la Liberal Internacional que des de l’any 2014 està presidida per l’andorrà Juli Minoves, i que per primer cop es farà al Principat d’Andorra, tot i que durant l’any 2001 va acollir la reunió del Comitè Executiu. L’esdeveniment comptarà amb ministres d’altres països així com també amb parlamentaris europeus, pel que s’aprofitarà per parlar de l’encaix del país a la Unió Europea en el context de les negociacions per entrar a formar part del mercat interior que s’estan desenvolupament en aquest moment.



Alessandro Bilotta, membre de la secretaria tècnica de la Liberal Internacional, va estar present durant la roda de premsa, i va expressar que «la internacionalització del Principat s’ha fet evident al llarg dels darrers anys», i que es pretén potenciar encara més «amb la celebració de l’esdeveniment. Liberals d’Andorra forma part d’aquesta entitat internacional des del 1994.