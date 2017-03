Andorra la Vella patrocina Llovera per al Ral·li Dakar

L’any passat, setmanes després de tornar del Ral·li Dakar i d’haver-lo finalitzat al volant d’un camió, el Comú d’Andorra la Vella va realitzar-li un homentage. En aquella ocasió la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va exposar que subvencionarien al pilot de cara a la prova sud-americana. Compleix la seva paraula i la corporació li va fer entrega ahir d’un xec de 25.000 euros.



El patrocini van donar-li en la conferència que va realitzar Llovera al Centre de Congressos de la capital, on van donar a conèixer en una sala plena d’assistents les experiències viscudes a la darrera edició del Dakar. Marsol va destacar que el pilot és «una persona amb gran empenta i un exemple de superació per a tothom», d’aquelles que sempre «tenen ganes de lluitar». Com a fill d’Andorra la Vella, pel tot el seguiment mediàtic que té, «és el nostre millor embaixador». Llovera va mostrar-se agrait pel suport rebut per part del comú. Va explicar al públic assistent el seu dia a dia al raid més prestigiós del planeta, comentant també situacions de les que no es veuen a les imatges però que marquen el desenvolupament de la prova. I és que en aquest esdeveniment «del quilòmetre zero al 9.000 no pots despistar-te mai», afirmava el pilot.