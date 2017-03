Top 30 per a tots els sèniors a l’esprint i Casabella és 9è en júnior

La delegació andorrana va complir objectius a la cursa d’esprint dels Campionats del Món de Piancavallo (Itàlia). Els corredors sèniors van col·lar-se en el top 30, mentre que el júnior Sergi Casabella era novè.



La jornada va estar marcada per una meteorologia adversa, amb boira i pluja incloses. Xavi Areny va ser el més destacat en masculí, arribant als quarts de final i classificant-se a la 21a posició. Joan Albós va ser 25è i Marc Font 27è. David Albós va perdre temps en la manipulació i sense opcions de superar ronda va decidir abandonar. El campió va ser el suís Iwan Arnold, seguit per l’alemany Anton Palzer i l’espanyol Oriol Cardona. En fèmines, Maria Fargues era 17a. Va vèncer l’espanyola Clàudia Galícia. També pujaven al podi la sueca Emilie Forsberg i la suïssa Marianne Fatton.



Font també competia en categoria espoir, on va ser desè. Cardona va ser el guanyador de la categoria, seguit pel seu compatriota Íñigo Albornoz i el francès Simon Bellabouvier. En júnior, Sergi Casabella va tenir una actuació més que destacada, arribant a les semifinals i classificant-se a la novena plaça. Carles Serra va ser 19è, Arnau Soldevila 23è i David Pérez 24è. Es va imposar l’italià Nicolo Ernesto Canclini. Segon era el suís Arno Lietha i tercer el belga Maximilien Drion. En la categoria cadet femenina eren només vuit les participants i Andrea Sinfreu va ser cinquena. L’or va ser per a la francesa Justine Tonso, seguida per la italiana Samantha Bertolina i la suïssa Caroline Ulrich. Marcel Prat era 19è, en una cursa on va guanyar el suís Aurélien Gay, amb l’italià Alessandro Rossi com a segon i l’estatunidenc Quin Simmons tercer. «Ha estat una jornada molt positiva, amb resultats molt destacables», indicava Ferran Vila, tècnic de la Federació Andorrana de Muntanysime.



Avui es disputa la cursa vertical. Hi participen tots els corredors andorrans menys Areny i Font. Jordi Solé, després de superar les molèsties que arrossegava, s’ha recuperat i hi serà present. També Sophie Dusautoir, acabada d’arribar a Piancavallo i que només participarà en aquesta prova.