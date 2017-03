Notícia La CASS rep 28 queixes per desacord en el criteri mèdic La parapública diu que l’ús del mediador s’ha consolidat El mediador de la CASS, Josep Maria Goicoechea. Autor/a: MARICEL BLANCH

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) va rebre, durant l’any passat, 67 queixes, de les quals 28 (el 25% del total) ho van ser per desavinences amb el criteri mèdic. El Consell d’Administració de la CASS ha argumentat en un comunicat que «com cabria esperar, gran part de les queixes són relatives a qüestions mèdiques, on és més difícil valorar la incapacitat per treballar o el grau d’una invalidesa». Amb tot, la parapública s’ha compromès a treballar per millorar.



De la resta de queixes presentades, 21 ho han estat pel tracte atorgat pel personal de la CASS que el Consell d’Administració atribueix «al tracte rebut quan es denega alguna prestació, per tant, és difícil diferenciar entre mal tracte o enuig per no tenir el que s’espera». També hi va haver 10 queixes per comunicació ineficient o incorrecta, cinc pel temps d’espera a la CASS o per resoldre expedients, i tres per millora d’equipaments.



La parapública també va rebre, durant el 2016, 43 suggeriments que «la CASS treballarà amb altres agents per millorar», com són la denegació de prestacions sanitàries, la gestió i l’import de les pensions, consultes diverses i demandes de modificació legislativa.



El Consell d’Administració de la CASS ha argumentat que la figura del mediador de la parapública, Josep Maria Goicoechea, que va començar a exercir les funcions el setembre passat, «s’ha consolidat com un canal preferent per rebre les queixes i suggeriments dels usuaris, doblant la xifra dels dos altres canals», que són la bústia de la CASS i les cartes del Raonador del Ciutadà.



Per tot això, la CASS ha decidit desenvolupar «mecanismes de seguiment i millora de l’atenció als usuaris», iniciar «un treball de millora dels canals de comunicació, incidint en oferir de manera més clara els continguts que poden ser d’utilitat pels assegurats» i continuar «formant al personal de la CASS en atenció a l’usuari».



En total, durant el 2016 a la CASS s’han realitzat 213.000 atencions, de les quals 136.000 a la planta baixa (atenció al públic), 57.000 al control mèdic i 20.000 en la resta de departaments.



D’altra banda, durant la reunió del Consell d’Adminstració d’ahir es va acordar obrir un concurs per seleccionar una empresa que realitzi una auditoria tecnològica i una altra empresa que realitzi un suport a nivell de definició i millora de processos de negoci. La contractació correspon al projecte Oxigen, iniciat aquest any, un canvi de tots els processos de negoci amb l’objectiu d’optimitzar-los, i quan sigui possible, automatitzar-los. Aquest projecte ha d’aconseguir millorar la productivitat de l’empresa i millorar l’atenció que dona als seus usuaris.



Finalment, Actense va presentar ahir l’estudi actuarial sobre els fons de jubilació que, aquesta tarda, el president de la CASS, Jean Michel Rascagneres, i el president de la Comissió Gestora dels Fons de reserva de jubilació, Josep Delgado, presenten a la Comissió legislativa de sanitat i finances del Consell General.