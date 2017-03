Notícia El Raonador atendrà les queixes per discriminació El Govern prepara una reforma de la llei que donarà compliment a l’ECRI Josep Rodríguez, l’actual Raonador del Ciutadà. Autor/a: EMILIO PRENAS

L’Executiu està acabant d’elaborar una reforma de la Llei del Raonador perquè aquesta figura pugui ampliar les seves competències i pugui atendre denúncies i queixes en relació a tot tipus de discriminacions, vinguin del sector públic o del privat.



Aquesta notícia ve en paral·lel a l’informe de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) que es va fer públic dilluns, on es recomana que Andorra creï un òrgan independent amb competències «especialitzades per combatre el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia, l’antisemitisme i la intolerància a escala nacional».

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va destacar ahir, durant la presentació de la memòria de l’Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, que malgrat que el Raonador no tindrà un poder sancionador, aquest podrà derivar les queixes que li arribin al Ministeri Fiscal o a l’òrgan administratiu jurídic que cregui convenient.



Càrrega de la prova / D’altra banda, l’ECRI recomana que el Principat introdueixi en la legislació el principi de repartiment de la càrrega de la prova en les denúncies sobre discriminació «per motius de ‘raça’, color, origen ètnic, nacionalitat, religió, llengua, identitat de gènere i orientació sexual».



En aquest sentit, Espot va detallar que aquest és un tema «complex» i que el moment oportú per valorar-ho serà quan es tiri endavant la Llei d’igualtat.



Doble Nacionalitat / Per últim, l’ECRI recomana baixar a 10 els anys necessaris per obtenir la nacionalitat andorrana i que el Govern valori la possibilitat d’acceptar la doble nacionalitat. Al respecte, Espot va puntualitzar que la darrera qüestió no està a l’«abast» del Govern, ja que va més enllà de les seves competències i s’hauria de fer modificacions en la Constitució.



Quant a l’obtenció de la nacionalitat, el ministre va remarcar que mereix un debat «plural i pausat» i que a nivell intern del Govern i del grup parlamentari que li dona suport ja s’està duent a terme.