Notícia L’Audiència permet el judici contra ‘El Mundo’ per les notícies sobre Trias El rotatiu afirma que l’exalcalde tenia 13 milions d’euros amagats a Andorra El polític Xavier Trias. Autor/a: TONY LARA

L’Audiència de Madrid permet que es pugui obrir judici oral contra la informació publicada pel diari El Mundo en què afirmava que l’exalcalde de Barcelona i líder del Grup Demòcrata a l’ajuntament, Xavier Trias, tenia comptes bancaris a Andorra i a Suïssa, segons va publicar el rotatiu l’octubre del 2014, una notícia que Trias sempre ha negat.



El jutjat d’Instrucció número 16 de Madrid va decidir al novembre passat enviar a judici el cas, però els tres periodistes del diari El Mundo acusats van presentar un recurs d’apel·lació, amb el suport de la Fiscalia de Madrid. L’Audiència, però, ha rebutjat el recurs i ha confirmat la decisió del jutjat, segons ha revelat el diari Ara.



L’Audiència de Madrid argumenta que no està «clarament descartada l’existència de la infracció penal», ja que en cap moment s’acredita la veracitat d’allò publicat en el diari espanyol l’octubre del 2014. A més, s’insisteix en què ha un informe de la Direcció General de la Policia espanyola que assegura que no hi ha cap document que atribueixi a Trias la titularitat del compte en qüestió, tot i que els periodistes del periòdic El Mundo citaven fonts del Ministeri de l’Interior. «En el recurs no es desvirtuen els indicis de criminalitat existents», continua l’Audiència, que considera que la valoració final del cas s’haurà de dur a terme en un judici. «El procés ha de continuar, sense perjudici del posterior judici complet», conclou el text de l’Audiència.



El diari va afirmar que Trias tenia amagats en comptes andorrans gairebé 13 milions d’euros procedents de banc suïssos quan era alcalde. Immediatament, l’exalcalde va anunciar que es querellaria per la informació falsa.