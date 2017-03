Una pletòrica Dusautoir signa el 7è lloc a la vertical

Els Campionats del Món de Piancavallo (Itàlia) arriben a la seva fi. Avui acaben amb la prova de relleus. Ahir es disputava la vertical, on Sophie Dusautoir va tenir una actuació més que destacada, finalitzant en la setena plaça.



La corredora andorrana només competia en aquesta prova als Mundials. Va completar el traçat amb un crono de 30.52 segons. «Estem molt contents del seu rendiment. Ha fet una grandíssima cursa», afirma Ferran Vila, tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme. Maria Fargues va ser 18a amb 32.54. La campiona va ser l’austríaca Andrea Mayr (28.45), seguida per la sueca Emilie Forsberg (29.18) i la francesa Axelle Mollaret (29.44). En categoria masculina David Albós va concloure 33è (27.39) i Jordi Solé 40è (28.23). Joan Albós va comprovar en el primer tram de la cursa que no tenia les forces que esperava degut a l’acumulació de carreres els últims dies i va decidir retirar-se per estar bé per avui. L’espanyol Kilian Jornet va sumar el seu primer títol mundial en aquesta edició. Va mostrar-se superior i va acabar amb 24.06. L’acompanyaven al podi l’italià Damiano Lenzi (24.18) i el suís Werner Marti (24.39).



En júnior, Sergi Casabella va ser 18è amb 29.55. Els problemes que va tenir amb les pells no li van permetre tenir una millor classificació. Carles Serra va ser 20è (30.04), David Pérez 23è (30.34) i Arnau Soldevila 24è (31.27). Es va imposar l’italià Davide Magnini (25.51). L’alemany Stefan Knof (26.30) era segon i tercer el belga Maximilien Drion (26.43). En cadet, Marcel Prat finalitzava 16è (27.22) i Andrea Sinfreu 5a (32.23). El guanyadors van ser el suís Léo Besson (23.41) i la italiana Samantha Bertolina (27.13). Avui es disputa la cursa de relleus. El conjunt sènior andorrà estarà format per Marc Font, els germans Albós i Xavi Areny, mentre que el júnior per Sinfreu, Prat i Casabella.