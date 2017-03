Acord per augmentar l’activitat d’Special Olympics d’Andorra

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) i Special Olympics d’Andorra ja fa un bon grapat d’anys que col·laboren, però ahir van voler establir la signatura d’un nou conveni que permetrà augmentar l’activitat dels jugadors amb una discapacitat.



Special Olympics compta amb 13 jugadors que entrenen un cop per setmana al pavelló de la Margineda, dirigits per Montse Sànchez, que fa anys que dirigeix al grup. Regularment hi assiteix algun tècnic o futbolista del país per aportar la seva experiència. El suport de la FAF és a nivell tècnic, d’instal·lacions, logístic i de material esportiu i esperen que permeti «obrir portes per participar en més competicions», indica Àlex Terés, president d’Special Olympics d’Andorra.



Sobre la taula es troben diverses idees, com la de confeccionar tornejos al país per a que no sempre s’hagin de desplaçar fora, i que siguin mixtes per enaltir l’esport unificat i es comparteixin experiències entre jugadors amb i sense discapacitat. A més a més confien que «marqui una nova forma de treballar i permeti obrir portes a altres federacions» per ampliar el ventall d’activitats esportives i disciplines que realitzen. Actualment en són vuit.