Estudiar metodologies

Observar a la resta per comprovar quins són els seus mètodes de treball i intentar implantar aquells elements que s’ajustin a les característiques dels jugadors nacionals. Aquesta és una línia que desenvolupa la Federació Andorrana de Futbol i els seus entrenadors realitzen visites a equips per comprovar com es preparen sobre el terreny de joc. El seleccionador sub-21, Justo Ruiz, va estar en els entrenaments de l’Athletic Club de Bilbao i l’Alabès per estudiar la seva metodologia.



Van ser quatre dies. Els dos primers a Lezama, on es va formar el tècnic andorrà, que va arribar a jugar en el segon equip dels biscains i fins i tot va participar en sessions d’entrenament i algun amistós del primer equip. Després de tants anys sense ser-hi, Ruiz va comprovar que «Lezama ha canviat moltíssim però es manté l’essència». Va veure dos entrenaments dels blanc-i-vermells i va xerrar de futbol amb l’entrenador, Ernesto Valverde, i el seu segon, Ion Aspiazu. «Vam parlar de com treballen, entrenen, com s’ho fan quan tenen un partit entre setmana i com han de vigilar amb les sobrecàrregues pels viatges, entre d’altres aspectes». Sobre el camp, va comprovar que «realitzen un circuit físico-tècnic que no difereix massa del que nosaltres desenvolupem. Estem en la mateixa línia. La gran diferència que hi ha és, a part de l’evident qualitat, el ritme amb què fan les coses. És vertiginós».



Després va estar a Vitòria dos dies veient els entrenaments de l’Alabès, amb l’oportunitat de conversar amb el seu entrenador, Mauricio Pellegrino. Aquest conjunt s’ha d’enfrontar a equips que són superiors al llarg de la temporada i és un aspecte a estudiar, perquè és una circumstància que poden aprofitar al Principat: «Amb els grans posen molt èmfasi en la concentració, perquè saben que qualsevol errada d’aquest tipus la poden pagar cara». Aquest és un discurs que s’ha sentit repetidament a Andorra, tan a nivell de les diverses seleccions com en els entrenadors dels equips de la Lliga Nacional quan juguen competició europea.



En aquest tipus de visites els tècnics nacionals poden aprofitar diversos aspectes, com comprovar com «treballen moviments defensius, basculacions i pressió en la zona forta on està la pilota», indica Ruiz, a més de veure «les condicions que tenen per treballar», que és amb una estructura exponencialment diferent en volum a la que es troba a Andorra. Aquesta és una experiència per a «seguir creixent i aprendre, i tota una motivació. No entrenem d’una manera tan diferent de com ho fan ells, però la qualitat que tenen sí que és diferent a la que ens trobem aquí. Són jugadors professionals i tenen molta gent dedicada exclusivament a ells».

Reconeixement com a país / En aquestes sortides no només la informació va en una direcció, sinó que és recíproca, ja que també segueixen la tasca que es realitza al Principat. «Tenen curiositat de com treballem aquí i sobretot donen molt mèrit al que fem i com som capaços de competir». Com passa sovint, extrapolant-se a tots els sectors, «fora ens reconeixen molt la feina i aquí no sempre passa» i ressalten que «amb tants pocs andorrans poguem fer una selecció competitiva». La victòria sobre San Marino la tenien ben present.