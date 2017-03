Notícia Cinca critica la petició d’SDP i creu que està «fora de lloc» El ministre reitera la confiança dels ministres en Martí El ministre portaveu, Jordi Cinca, durant la roda de premsa d’ahir. Autor/a: SFGA/CEsteve

Socialdemocràcia i Progrés va demanar dimarts passat la dimissió del cap de Govern, Toni Martí, pels cobraments que va rebre com a arquitecte mentre era cònsol major d’Escaldes-Engordany. Davant d’aquesta petició, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va reiterar ahir la confiança que té l’Executiu en el seu líder polític i va assegurar que des del Govern donen «ple suport» a Martí i estan «absolutament» al seu «costat».



A més, i mostrant la poca preocupació que els genera la demanda d’SDP, Cinca va especificar que durant el Consell de Ministres d’ahir els diferents participants no van «perdre ni mig minut per tractar aquesta qüestió». I és que «em sembla absolutament fora de lloc el plantejament i la insinuació. Considero que és una deriva de la política i del clima polític absolutament dolenta i que no porta enlloc».



Tot i això, Cinca va voler emfatitzar el fet que cadascú «és lliure de demanar el que vulgui» i que ara l’important és «dedicar-nos a governar».



Defensa de Martí / Davant del neguit generat pels cobraments de Martí, el mateix cap de Govern ja va especificar la setmana passada que no hi ha «cap incompatibilitat» entre la tasca d’arquitecte que va desenvolupar mentre era cònsol major.



Amb tot, va assegurar que mentre era a la corporació escaldenca sempre va complir la llei i el codi deontològic dels arquitectes «de forma escrupulosa».