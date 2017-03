Notícia 43.700 € per al projecte Integra dedicat al lleure La iniciativa va adreçada als infants que pateixen algun tipus de discapacitat Infants del Principat. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Consell de Ministres va aprovar ahir una partida de 43.721,08 euros per al projecte Integra d’aquest any. Aquest projecte va adreçat als infants d’entre 3 a 12 anys que pateixen algun tipus de discapacitat física, psíquica o mental, i permet cobrir les despeses de les seves activitats d’integració al lleure que siguin organitzades per entitats del Principat.



La partida destinada al projecte Integra 2017 s’ha fixat en base a les despeses d’aquest programa dels exercicis anteriors (2015/2016). A més, segons va especificar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, el cost anual d’aquest programa està supeditat al nombre de sol·licituds d’accés per part de les famílies i que s’hagin resolt favorablement per la Comissió Nacional d’Avaluació (Conava).



D’alta banda, la selecció de l’entitat pública o privada on l’infant realitza les seves activitats de lleure és elegida pels pares del menor. Cinca tambe va especificar que al llarg de l’any passat un total de sis empreses van oferir activitats de lleure en el marc del projecte.