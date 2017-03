Notícia L’exconseller de Finances de Sant Julià s’entrega per les ‘black’ Besolí és condemnat per no denunciar el frau amb les targetes L’exconseller de Finances lauredià, Joan Besolí. Autor/a: Tony Lara

l’afer de les targetes black lauredianes s’han cobrat una quarta persona implicada: l’exconseller de Finances, Joan Besolí, que s’ha entregat –amb discreció– i que ja ha estat jutjat, via ordenança penal, i sentenciat. Besolí ha estat condemnat a tres mesos de presó provisional, 3.000 euros de multa i dos anys d’inhabilitació del càrrec de conseller de finances, segons han informat diversos mitjans de comunicació del país, com RTVA i el Diari d’Andorra.



Besolí ha argumentat que en el moment de les detencions de Montserrat Gil, Manel Torrentallé i Josep Maria Altimir es trobava fora del país, concretament a l’Àfrica, en un viatge de negocis, segons l’ARA.ad. L’exconseller ha estat condemnat per l’omissió del deure de denunciar els delictes que haurien comès els dos cònsols amb les targetes de crèdit comunals.



De fet, quan el Tribunal de Comptes va detectar irregularitats financeres al Comú de Sant Julià per segon any consecutiu, Besolí i Torrentallé van comparèixer davant de la premsa per donar explicacions i garantir que no havien comès cap delicte.



El dia de la detenció dels tres primers inculpats, la Policia ja tenia l’ordre de la Fiscalia de detenir Besolí. L’exconseller, però, no va ser localitzat i, per tant, es va lliurar de passar dues nits al calabós abans de passar a disposició judicial i ser jutjat via judici ràpid. En tornar del viatge, Besolí es va entregar directament –o a la Batllia o a la Policia–, va declarar i va ser jutjat i condemnat ràpidament. Tot va transcórrer amb tanta discreció que fins ahir no va transcendir res del judici de Besolí, que va acceptar la condemna.



L’afer de les targetes black es remunta a l’any 2014, quan el Tribunal de Comptes va denunciar que hi havia uns pagaments del 2013 realitzats amb les targetes de crèdit comunals, en possessió dels cònsols, que no estaven justificats. El mateix va trobar l’any següent, revisant els comptes del 2014.

La Fiscalia va decidir actuar d’ofici i després de 18 mesos d’investigació va ordenar a la policia judicial la detenció de Gil, Torrentallé, Altimir i Besolí. La condemna més gran ha estat per a Gil, que durant quatre mesos ha de dormir cada dia a la presó i només pot sortir per anar a treballar.