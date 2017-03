Compromís critica l’augment de les derivacions a hospitals de fora

Compromís X la Seu denuncia «l’augment gradual de les derivacions hospitalàries de la Seu i comarca a d’altres centres hospitalaris de referència, amb el perjudici que representa pel ciutadans de la Seu». El grup municipal a l’oposició a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ho afirma després de valorar les memòries anuals del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’informe revela que l’any 2006 s’atenien directament a l’hospital urgellenc un 76,79% dels malalts ingressats, mentre que l’any 2015 el percentatge s’havia reduït fins al 69,18%.



Compromís argumenta, en un comunicat de premsa emès ahir, que «les derivacions a hospitals de Lleida i Barcelona es justifiquen quan la patologia del malalt requereix una atenció especialitzada o molt greu», però que «la derivació més generalitzada, provocada per la manca de recursos, és del tot injustificada i molt perjudicial per a les famílies, pel cost econòmic i social que representa». A més, el grup insisteix que «els mitjans de transport públic de la Seu a Lleida són molt insuficients i ineficients, i per traslladar-se a l’hospital al matí només hi ha bus a les sis o a les 6.15 del matí», fet que «suposa un viatge de dues hores en cotxe, unes despeses d’estada molt grans i inconvenient familiars».



El grup a l’oposició atribueix l’augment de les derivacions a «la retallada de prop de 3 milions d’euros» en els ingressos ordinaris de l’hospital per part de la Generalitat, tot i que al l’últim ple municipal l’alcalde i president de la Fundació Sant Hospital, Albert Batalla, va replicar que la reducció de la inversió ha estat de poc més d’1 milió d’euros (un 7,82%) i que la reducció percentual ha estat molt inferior a la mitjana dels hospitals catalans (12,5%).