La multa per frau quadruplicarà la quantitat de diners evadida

El frau fiscal estarà tipificat per primera vegada a la història com a delicte penal al Principat, després que el Govern aprovés ahir al Consell de Ministres una modificació del Codi Penal en aquest sentit. Segons va explicar el ministre portaveu, Jordi Cinca, els delictes fiscals es dividiran en dues tipologies diferents: ordinari i agreujat. En el primer cas, que engloba les evasions que superin els 50.000 euros, estarà penada amb entre tres mesos i tres anys de presó, amb una multa que pot anar des de pagar la suma de diners defraudada fins a quatre vegades aquesta quantitat. En el segon cas, es preveuen els fraus que superin la quantitat de 150.000 euros, que per la seva quantia serien subjacents a un delicte de blanqueig de capitals, les penes de presó aniran d’un a cinc anys i una multa de fins a quatre vegades la quantitat evadida. Segons Cinca, els llindars s’han establert atenent les especificitats del país, ja que el fet de «no tenir un gran nombre d’empreses que declarin milions d’euros, com passa a Espanya, fa que puguem establir dos límits de frau diferents».



D’altra banda, la modificació del Codi Penal amplia la consideració del delicte de contraban a qualsevol tipus de mercaderies, i no només a les mercaderies sensibles com fins ara. A més, es tipifiquen com a delictes de blanqueig el finançament il·legal dels partits, la malversació de fons públic, les insolvències punibles i el defraudament a la CASS. A més, també es modifiquen els articles relatius al terrorisme i finançament del terrorisme, amb l’objectiu de perseguir aquest tipus d’accions.

Blanqueig i terrorisme / D’altra banda, Cinca també va anunciar l’aprovació del projecte de Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. Es tracta d’un text que amplia aspectes que es regulaven en el títol dos de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig (LCPI) de l’any 2000. Entre les novetats que incorpora, es troba l’aplicació de mesures reforçades a les persones políticament exposades (PEP) nacionals, la informació dels beneficiaris efectius d’entitats jurídiques andorranes, l’obligatorietat d’identificar el beneficiari de les transferència de fons, la prohibició d’efectuar o rebre pagaments en efectiu per un import igual o superior a 30.000 euros i el deure dels comerciants de registrar qualsevol transacció superior als 10.000 euros.

Estàndards internacionals / Tal com va expressar Cinca, juntament amb la Llei d’assegurances (aprovada) i la modificació de la Llei d’informació a la demanda (a tràmit parlamentari) l’objectiu d’aquestes reformes és adaptar-se als estàndards internacional fixats per l’OCDE, així com també a les recomanacions internacionals de prevenció del terrorisme proposades per la Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI). Segons Cinca, es tracta «d’aplicar els mateixos estàndards que els que tenen els països amb què cooperem» amb l’objectiu de lluitar contra el frau i el terrorisme de forma més eficaç a nivell internacional.



L’Agència Tributària Nacional funcionarà a partir de 2018