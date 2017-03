Notícia El colorant verd del Valira és innocu per a les persones i per al medi natural Els treballs d’investigació s’allargaran durant les pròximes setmanes, però ja no s’han d’abocar més colorants El riu Valira tenyit de verd al seu pas per Sant Julià, aquest matí Autor/a: J. R. BAIGES

El Ministeri de Salut recorda en un comunicat que la coloració del riu Valira respon als treballs d’investigació sobre la contaminació de la font d’Arinsal realitzada per l’empresa francesa Antea Grup, contractada pel Govern, tal com es va informar la setmana passada en roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Per aquestes actuacions s’estan fent servir substàncies colorants específiques, àmpliament utilitzades en aquest tipus d’estudis com a traçadors, per identificar els punts on es podria haver originat algun vessament que hagués pogut provocar la contaminació. Aquests colorants són innocus tant per a les persones com per al medi natural i es degraden perfectament al medi aquàtic fins a desaparèixer.

Els treballs d’investigació s’allargaran durant les pròximes setmanes, però ja no s’han d’abocar més colorants, i per tant no s’hauria de tornar a produir cap nova coloració al riu. Posteriorment, l’empresa contractada podrà analitzar la informació recollida per elaborar l’informe detallat de resultats. Està previst que l’informe de conclusions es pugui lliurar durant el mes de maig.