Notícia La coloració del riu es normalitza progressivament El Govern demana explicacions a l'empresa que investiga la contaminació de la Font d'Arinsal El riu Valira, de color verd. Autor/a: EMILIO PRENAS

El Ministeri de Salut ha demanat una nota tècnica a l’empresa Antea Group, responsable de la investigació sobre la contaminació de l’Aigua d’Arinsal, per tal d’aprofundir en els detalls de la metodologia aplicada en l’estudi de traçadors que ha causat la coloració del riu Valira. La coloració del riu es normalitza progressivament.



L’empresa de reconegut prestigi Antea Group ha informat que la metodologia emprada ha hagut d’estar adaptada per tal d’assolir els objectius de l’estudi i que ha decidit augmentar les concentracions de colorant tenint en compte paràmetres tècnics diversos, com ara l’increment del cabal del riu que augmentat en els darrers dies per la fosa de neu.



El Govern va informar la setmana passada de la possibilitat que es produís aquesta coloració tant de manera interna als diferents cossos especials i els serveis d’atenció ciutadana com a la població en roda de premsa.



Aquest mateix matí, els serveis tècnics del Govern seguint els procediments establerts, han comunicat l’estat de la situació a les autoritats dels territoris veïns així com a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua. El Govern agraeix l’excel·lent col·laboració prestada en tot moment.



El Govern recorda que aquests colorants són innocus tant per a les persones com per al medi natural i es degraden perfectament al medi aquàtic fins a desaparèixer.