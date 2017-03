El Govern baixa les ajudes als cotxes híbrids per potenciar els elèctrics

L’Executiu treballa en la xarxa de punts fins a Barcelona

La nova convocatòria del Pla Engega que el Govern preveu que s’obri el proper dia 22 de març disminuirà les ajudes per adquirir vehicles híbrids endollables amb l’objectiu de potenciar la compra dels vehicles cent per cent elèctrics. Així ho van anunciar ahir la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, que van detallar que la subvenció governamental que es donarà enguany per adquirir un vehicle híbrid endollable es reduirà a la meitat, passant de 8.000 euros a 4.000. Pel que fa a la quantitat facilitada pels punts de venda no variarà i seguirà sent de 1.000 euros. La rebaixa respon a al fet que «entenem que el més important és sensibilitzar a la gent d’adquirir vehicles cent per cent elèctrics per guanyar amb la qualitat de l’aire».Una novetat respecte el pla de l’any passat que el president de l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA), Xavier Calvís, va considerar que serà negatiu per les vendes d’híbrids endollables. «Jo crec que això provocarà una disminució important de la venda dels vehicles híbrids endollables. La veritat és que s’han matriculat més vehicles híbrids endollables que elèctrics en aquest darrer període», va assegurar. En aquest sentit, va deixar clar que la compra d’aquest tipus de turismes està estretament lligada a les subvencions. «Està clar que els ajuts són els que han provocat totes aquestes matriculacions», va indicar posant com exemple que el 2015, quan encara no s’havia posat en marxa el Pla Engega «se’n va matricular un elèctric i dos o tres híbrids endollables».En el cas dels turismes totalment elèctrics, l’Executiu aportarà un ajut de 8.000 euros i en el cas de les furgonetes elèctriques de 9.000. En ambdós casos els punts de venda aportaran 1.000 euros. Per a les motocicletes, el Govern aportarà 2.000 euros i el punt de venda 200.També pel desballestament de cotxes de més de 15 anys els propietaris rebran 750 euros per part de Govern. En aquest cas, si el client a més vol adquirir un cotxe sostenible també rebria les ajudes corresponents per la compra.El responsable d’Ordenament Territorial va indicar que en aquesta edició s’han imposat més limitacions per obtenir la subvenció que en la passada amb l’objectiu d’afavorir que el major nombre de persones es puguin beneficiar del programa. Després de la polèmica de l’any passat pel fet que només dues concessionàries es repartissin gairebé la totalitat del pressupost, enguany el Govern ha decidit limitar les demandes a tres vehicles per persona, per associació sense ànim de lucre o per empresa. Així mateix, caldrà matricular el vehicle en un termini màxim de cinc mesos després de la compra, haurà d’estar matriculat al nom del beneficiari un mínim d’un any i no es podrà exportar fins passats sis anys.Amb tot, Torres va assegurar que l’augment de restriccions no s’ha imposat «per castigar a ningú», sinó per ajudar a què més persones físiques se’n puguin beneficiar. «En cap cas volem dir que se’n va fer un mal ús perquè al final els vehicles que es van vendre circulen per Andorra», va assegurar.Actualment, s’han matriculat fins a 151 vehicles a través del Pla Engega, assolint en només un any el tercer lloc pel que fa a la quota de mercat de mobilitat sostenible amb el 4,83%. El país destaca també per tenir una ràtio de vehicles per punt de càrrega dels millors a escala mundial. Així, en aquest moment hi ha instal·lats 15 punts de càrrega públics repartits per les diferents parròquies i està previst que se’n posin 22 d’ara al 2018. En total doncs, el Principat comptarà amb 37 carregadors per 500 vehicles sostenibles, que és l’objectiu que s’ha marcat el Govern. En aquest escenari, hi hauria un punt de càrrega per cada 14 vehicles. A tall d’exemple, l’Executiu va recordar que a Suècia són 40 vehicles per punt i a França 100 per cada un.Com a novetat, la ministra Calvó també va informar que els carregadors públics seguiran sent gratuïts aquest 2017 durant les dues primeres hores. Després, caldrà pagar 1,25 euros cada 15 minuts per fer rotació, ja que «hem detectat que hi ha persones que utilitzen l’espai com aparcament».Pel que fa als punts de càrrega domèstics, aquelles persones que ho desitgin podran instal·lar-ne un «més eficient i ràpid que els anteriors» per un lloguer de vuit euros al mes que comptarà el 2017 i el 2018 amb un descompte del 50%. Els que tenen el carregador vell i no vulguin canviar-lo, seguiran beneficiant-se d’una càrrega gratuïta.

-La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va informar ahir que el Govern segueix treballant «intensament» en la xarxa de punts de càrrega de camí a Barcelona. Segons va iniciar Calvó, «estem molt implicats i treballant amb la Generalitat de Catalunya per la construcció especialment d’un punt a Ponts».



-En aquest sentit, va destacar que «som conscients que és important perquè facilitaria molt la circulació als andorrans i als residents que fan aquest trajecte». En tot cas, la ministra va indicar que encara s’hi està treballant i que en donaran més detalls quan en tinguin més informació.