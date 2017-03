Notícia Alarmisme internacional per la coloració del riu Valira L’Executiu confirma que es va tirar més colorant del previst i que s’ha demanat una nota tècnica Coloració del riu Valira durant el dia d’ahir. Autor/a: EL PERIÒDIC

La coloració del riu Valira va causar ahir força rebombori entre els ciutadans del país i els mitjans forans. I és que només sortir el sol –i en veure que l’aigua baixava amb un to verdós per a res natural– els primers comentaris de sorpresa i estupefacció van començar a omplir les xarxes socials.

Alguns van comparar la coloració amb fenòmens paranormals i dignes de ser «estudiats per Iker Jiménez», altres es van alarmar per la possible afectació que això podria tenir en el medi ambient o la salut ciutadana i altres van fer broma amb què l’increïble Hulk s’havia banyat al riu o –fins i tot– fet les seves necessitats.



Però l’estupefacció no es va quedar només al Principat. Doncs diversos mitjans (forans i del país) també van apressar-se a fer les primeres notícies i explicar el perquè d’aquesta coloració. Tots van coincidir en informar que el color verd estrident es devia als treballs que està realitzant el Govern per esbrinar la contaminació de la Font d’Arinsal i que els colorants emprats són totalment «innocus».



El Govern ja va avisar / Val a dir que l’Executiu ja va anunciar la setmana passada que s’utilitzarien aquestes substàncies colorants i que l’objectiu residia en «identificar els punts on es podria haver originat algun vessament que hagués pogut provocar la contaminació de la Font d’Arinsal».



A més, preveient ja que hi hauria força alarmisme, el Govern va demanar als ciutadans que no s’espantessin si veien que el riu baixava de colors.

Tot i això, segons va confirmar ahir la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, semblaria ser que els operadors van acabar tirant més quantitat de colorant de la prevista, i que per aquest fet, el riu es va poder veure tenyit amb un verd tant intens.



En tot cas, Calvó va especificar que tot i abocar més substàncies colorants de les programades, en cap moment aquestes suposen un perill per al medi ambient o la ciutadania.



Informe / Per acabar d’esclarir els fets, la ministra va destacar que s’ha demanat una nota tècnica a l’empresa francesa responsable de la investigació (Antea Grup) per tal «d’aprofundir en els detalls de la metodologia aplicada en l’estudi de traçadors que ha causat la coloració del riu Valira».



Tot i això, l’Executiu va detallar que des d’Antea Group ja s’ha informat sobre la metodologia emprada i que aquesta va haver de ser «adaptada» per tal d’assolir els objectius de l’estudi. Amb tot, l’empresa va decidir augmentar les concentracions de colorant tenint en compte paràmetres tècnics diversos, com ara l’increment del cabal del riu que ha augmentat en els darrers dies per la fosa de neu.



No més colorants / D’altra banda, el cap d’àrea de Seguretat Alimentària i Entorn, Josep Casals, va puntualitzar ahir que «no es podia saber la magnitud de la coloració del riu fins que s’aboquessin les substàncies». Doncs malgrat que l’Executiu va anunciar en un principi que l’afectació seria lleu, finalment s’ha acabat celebrant el dia de Sant Patrici a l’andorrana.



A més, va voler reiterar que els colorants, que es van abocar durant la nit de dimecres, estan totalment «autoritzats per la normativa comunitària» i «desapareixen ràpidament. Doncs al finalitzar el dia es preveu que ja hagi tornat tot a la normalitat».



El cap d’àrea també va puntualitzar que no s’abocaran més substàncies que colorin el riu i que la propera fase dels treballs d’investigació (que consisteixen en recopilar les dades i resultats de les accions empreses) «s’allargaran durant les pròximes setmanes».



Amb tot, està previst que l’empresa investigadora pugui lliurar l’informe amb les conclusions de la contaminació «durant el mes de maig».



La seu, l’afectada més propera / Un dels territoris més sorprès –a banda del Principat– va ser la Seu d’Urgell, i és que els seus veïns es van despertar amb el riu verd i sense saber massa bé que estava passant. En saber la notícia, l’alcalde de la ciutat, Albert Batalla, va fer una publicació a les seves xarxes socials i va esclarir que havia pogut parlar amb les autoritats andorranes (que li van explicar els treballs d’investigació) i que l’Agència Catalana de l’Aigua li va confirmar que el colorant emprat és «innocu, no tòxic i biodegradable».