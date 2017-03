El Comú d’Andorra la Vella endegarà el proper dilluns una campanya de conscienciació perquè els veïns de la parròquia utilitzin les zones de càrrega i descàrrega «per al que el seu propi nom indica».



Segons va detallar ahir el conseller de Serveis Públics i Circulació del Comú d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, ja fa anys que s’havia denotat un mal ús de les zones especificades i «un entorpiment del trànsit degut als estacionaments indeguts».



D’aquesta manera, sota el lema Aparquem bé, tots hi guanyem, 30 agents de circulació col·locaran fulletons informatius als vehicles estacionats en zones de càrrega i descàrrega que no estiguin complint la qüestió per la qual serveixen aquests espais. En concret, en el fulletó es detalla: «Esteu estacionats en una zona de càrrega i descàrrega, sigueu respectuosos i feu-ne un bon ús».



Canturri també va destacar que passat tres mesos des que s’hagi posat en marxa la campanya, el comú «es posarà més sever» en relació a les sancions per estacionament en zones de càrrega i descàrrega. I és que malgrat que les multes seguiran sent les mateixes, «incidirem més en el control dels vehicles per millorar la circulació». Per tant, «començarem a emportar-nos cotxes amb la grua i a posar les sancions adients». Aquestes mesures es prenen sobretot pensant en els treballadors que han de portar «paquets i càrregues a locals comercials, botigues, bars i restaurants». I és que Canturri va posar com a exemple de mal ús «un lampista que va a fer una reparació en un pis» o un «comercial que va a fer una comanda en un bar». Ja que aquests normalment aparquen en una zona de càrrega i descàrrega però el seu estacionament és de com a mínim mitja hora, «i aquesta no és la funcionalitat dels espais».



Amb tot, Canturri espera que la població se sensibilitzi amb la campanya i comenci a fer un ús més responsable de les zones. Amb el propòsit que no s’hagi de posar un gran nombre de sancions o s’hagin de retirar molts vehicles per estar estacionats durant un temps força perllongat en una zona de càrrega i descàrrega.



A més, Canturri va especificar que a la parròquia hi ha prou espais d’aparcaments perquè els ciutadans puguin deixar-hi el seu vehicle. I hi ha facilitats, com «la mitja hora gratuïta o la targeta PK».