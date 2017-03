Notícia La condició de capitalitat preocupa als comuns Les corporacions es reuniran amb els grups per exposar la reforma Una reunió de cònsols entre els comuns i el Govern. Autor/a: MARICEL BLANCH

Els comuns i el Govern es van reunir ahir per avançar en la reforma de les lleis de competències i de transferències. Segons va detallar l’ANA, un dels punts de discrepància que hi ha sobre la taula és el fet que es pugui tenir en compte la condició de capitalitat en el repartiment de transferències, mentre que també hi hauria comuns que tenen dubtes en relació a qui ha de tenir l’última paraula quan es facin cessions gratuïtes de terrenys comunals per a projectes d’interès nacional.



A més, durant la trobada, alguns comuns haurien demanat que sigui el Consell General qui tingui l’última paraula en les cessions de terreny gratuïtes, també per als projectes no sensibles, en cas que no hi hagi acord entre el Govern i el Comú.



A banda dels criteris actuals de territori i població que s’haurien de tractar en les competències i transferències, també es tindran en compte els ingressos per radicació, la quantitat de persones grans i d’infants que viuen a cada parròquia o el fet de disposar d’un nucli important allunyat del poble principal, com és el cas d’Encamp amb el Pas de la Casa.



Reunió amb els grups / Amb tot, segons va informar ahir la subsíndica general, Mònica Bonell, durant la trobada es va poder tancar «la filosofia de l’acord». Tot i això, durant la reunió els cònsols van proposar reunir-se amb els grups parlamentaris el proper 20 de març per traslladar-los els detalls de la reforma i poder començar a tancar les negociacions.



De fet, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, en declaracions a l’ANA, va informar que durant la reunió es van formular reserves tant en l’àmbit de les competències com en el de les transferències. Així, la voluntat dels comuns és posar sobre la taula dels grups parlamentaris tant els punts amb què estan d’acord com amb els que no.



Casa dels beneficis / El decurs de la trobada entre els comuns i el Govern es va explicar ahir durant la Junta de Presidents. On a banda d’aquest tema, es va tractar l’enderrocament de la casa dels Beneficis.



En aquest sentit, Bonell va expressar que ara –que ja s’ha tirat avall l’edifici– es faran les tasques d’arranjament de la zona per procurar que es pugui utilitzar «l’espai al màxim». Per tant, es retirarà la grua a finals de març i es col·locarà l’escultura de la Constitució davant del nou edifici del Consell General.

Tot i aquestes novetats, Bonell va puntualitzar que per ara no està previst encabir un aparcament a la zona arranjada i que en tot cas s’hauria de decidir amb el comú.