El CVN es consolida amb nous fronts d’actuació

El Govern i el Comú de La Massana posen en marxa una nova edició del Cos de Voluntaris per la Natura (CVN) que com a novetat s’emmarca en el Pla Focus 16-20 per a la millora de l’ocupabilitat dels joves de 16 a 20 anys. Aquest pla contribueix a proporcionar una estructura formativa diversificada i de professionalització que fomenta l’ocupabilitat i la integració de joves en risc d’exclusió social.



La formació es dividirà en tres blocs: una part teòrica de cinc setmanes, una part de pràctiques en empreses de set setmanes i un treball de camp de nou setmanes. Des del mes de febrer, 10 joves s’han incorporat al programa Focus 16-20, quatre segueixen l’itinerari formatiu del CVN.