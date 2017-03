El Sant Hospital defensa que les derivacions entren en la normalitat

La direcció del Sant Hospital de la Seu rebutja que el centre hagi perdut qualitat pel fet que hagin augmentat les derivacions cap a d’altres centres, amb relació al comunicat emès pel grup municipal de Compromís sobre aquesta qüestió. Segons informa RàdioSeu El director assistencial de l’hospital urgellenc, Jordi Fàbrega, va considerar: «Els pacients sempre s’ingressen allà on toca. Tant abans com ara, les patologies més complexes i greus s’han d’atendre en hospitals que sí que tenen els mitjans adients com ara una UCI i uns cirurgians acostumats a fer aquestes intervencions especialitzades».



Sobre aquest punt, des de la direcció mèdica creuen que no tindria sentit que a la Seu hi hagués tot l’any especialitats per a les quals només hi ha demanda en casos puntuals.



Fàbrega, d’altra banda, va assegurat que la xifra oficial més recent d’assistència directa a la Seu, d’un 69,18% al 2015, entra dins dels paràmetres previstos tant pel Servei Català de la Salut com de l’OMS, que aconsellen que hospitals d’aquestes característiques atenguin al voltant del 70% dels pacients que reben; és a dir, «les patologies més freqüents».



Alhora, el responsable mèdic va subratllar que la dada de la Seu és semblant o millor que la d’altres hospitals de la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran. Així, a l’Hospital de Cerdanya aquest percentatge és del 69,76%; al del Pallars, del 68,12%, i al de Vielha és de només el 56,70%, cosa que significa que a l’hospital de la capital aranesa les derivacions sí que són molt per damunt de la mitjana.



A més a més, si l’estadística se centra en la Seu d’Urgell, la xifra de pacients ingressats a l’hospital mateix ascendeix fins al 71%, mentre que al sud de l’Alt Urgell sí que baixa fins al 62% perquè molts pacients són directament desplaçats a Lleida en comptes de ser enviats a la Seu.



Pel que fa a xifres absolutes, Fàbrega creu que cal tenir en compte que la població de la comarca s’ha reduït d’unes 2.000 persones als darrers deu anys i que, per tant, ara hi ha menys gent a atendre. Per tot plegat, conclou que «no és correcte publicar aquestes dades sense contextualitzar-les, perquè es contribueix a confondre la població i perjudica els treballadors».

Els parts pugen un 10% / Justament pel que fa a estadístiques, des de l’Hospital recorden que hi ha dades que demostren la millora del servei com ara que, malgrat la reducció d’habitants, «el nombre de parts el darrer any ha augmentat un 10%, cosa que vol dir que les famílies hi confien. A més, el Sant Hospital és el que menys índexs registra de cesàries de tot Catalunya».