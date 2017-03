S’inicia el procés per licitar la redacció del projecte del pont de Peramola

Infraestructures de Catalunya ha iniciat el procés per licitar la redacció del projecte per millorar la seguretat del pont de la carretera C-14 que travessa el riu Segre a Peramola, al costat de la presa d’Oliana, arran d’una queixa d’un col·lectiu de conductors, publicada per EL PERIÒDIC D’ANDORRA en l’edició del 25 de febrer passat, que circulen habitualment pel viaducte que van fer saber al servei territorial de Carreteres de la Generalitat a Lleida alertant del risc dels sistemes de seguretat, situat en el punt quilomètric 144,2 de la carretera que porta a Andorra.



La Generalitat licita ara l’assistència tècnica per a la redacció d’un projecte de conservació que defineixi i valori les obres necessàries per adequar les tanques de seguretat del pont sobre el riu a la normativa vigent, amb la substitució dels sistemes de formigó actuals. El pressupost de licitació de les obres és de 47.311 euros i el període per redactar el projecte, de quatre mesos.



El col·lectiu denuncia que alguns ancoratges de les tanques «estan descalçats» i que en el cas d’una sortida de via no resultarien suficients per evitar la caiguda del vehicle al riu.



La infraestructura va ser construïda ja fa molts anys, per la qual cosa les inclemències del temps i el deteriorament fan necessària una millora d’urgència. Asseguren que les barreres estan molt debilitades i que les pilones de formigó tenen esquerdes. El col·lectiu va demanar fa uns mesos ajuda als ajuntaments d’Oliana i de Peramola.