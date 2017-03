L’equip andorrà conclou amb un setè lloc a la cursa de relleus

Els Campionats del Món de Piancavallo (Itàlia) finalitzaven ahir amb la cursa de relleus. L’equip andorrà va concloure la prova que tancava l’esdeveniment en la setena posició. La delegació del Principat conclou la cita fent un bon balanç pels resultats recollits al llarg de la setmana de competició.



En categoria sènior participaven Joan i David Albós, Xavi Areny i Marc Font. Van signar un registre de 35.28 minuts, en una carrera on la medalla d’or va ser per a Suïssa amb 31.19. La plata se la va penjar Itàlia (31.23) i el bronze Espanya (31.43). «Hem aconseguit una bona classificació tenint en compte els països que tenim per davant i darrere. L’equip s’ha mostrat molt equilibrat i entre tots els nostres corredors hi ha hagut molt poques diferències de temps entre ells. Físicament tots han donat el màxim i en els aspectes tècnics no han fallat, pel que estem contents», exposa Ferran Vila, tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM). En la cursa per a joves mixta, amb barreja de júniors i cadets, l’equip andorrà el conformaven Sergi Casabella, Marcel Prat i Andrea Sinfreu. Van concloure a la vuitena plaça, en una cursa on hi prenien part nou països. Marcaven un crono de 35.05. Suïssa va ser la campiona amb 27.38, seguida per França (28.31) i Itàlia (28.50). En la classificació per països, Andorra conclou a la novena plaça amb un total de 401 punts. Primera és Itàlia amb 2.104, seguida per Suïssa (1.858) i França (1.639).



Del pas andorrà per aquests Mundials, «en fem un balanç positiu a nivell general. Entre els sèniors uns han estat millors que altres i pels joves ha estat una bona ocasió per agafar experiència. Sempre volem més a nivell de percentatges i de posició, però estem contents de com ha anat tot». I més tenint en compte que es troben els equips més potenents del planeta. «Amb els recursos humans i materials que tenim, sempre ens mostrem molt competitius davant països que són més potents i que compten amb molt més recursos que no pas nosaltres. Estem fent una bona feina».