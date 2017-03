Gorka Aixàs demana consens per decidir el model de competició

El món del bàsquet està revolucionat. Les declaracions del president de l’ICL Manresa, Jaume Arnau, obrint la possibilitat per part de l’ACB d’eliminar els play-off i deixar la competició en 18 equips amb només una fase regular. Aquesta és una de les opcions que es posen sobre la taula tenint en compte com es presenta el calendari per a la pròxima temporada. Els clubs, amb el BC MoraBanc Andorra inclòs, estan a l’expectativa i esperant que s’obri una ronda de negociacions.



El màxim dirigent manresà va anunciar al programa Basket al dia de Radio Estel que «la intenció de l’ACB és fer una competició de 18 equips sense play-off, una decisió molt coherent i encertada. Una lliga sense play-off faria que tots els partits fossin molt més importants. La Lliga guanyaria interès. Des de l’ICL Manresa estem disposats a votar a favor de la proposta». Però des de l’ACB s’han donat pressa a dir que aquesta és una possibilitat real, però només una de les diverses amb què estan treballant de cara a la competició de la pròxima temporada. Els clubs estan a l’expectativa a què l’organisme faci propostes, tenint en compte que el proper curs hi haurà finestres FIBA a causa dels partits de seleccions, tallant el campionat. «De moment no hi ha cap plantejament seriós sobre el model de competició. No hi ha res ferm sobre la taula», assenyala Gorka Aixàs, president del MoraBanc.



Eliminant els play-off «faríem un pas enrere. No som futbol, però queda clar que el model de competició actual s’han de canviar tenint en compte el que ens ve», però de moment, «de sortida, no ens agrada el fet de prescindir dels play-off. S’han de tenir moltes coses clares, com qui va a Europa i la Copa del Rei, i que passa amb els descensos». Amb res en ferm, «es normal que vagin surtin veus» que vagin en diferents direccions, i els clubs junt amb l’ACB hauran de treballar en el pròxim sistema de competició: «Estic segur que hi haurà un debat intens». El calendari, a causa dels compromisos de seleccions, es carregarà dels partits i es veu necessari reduir el campionat en nombre d’enfrontaments. La decisió final dependrà de com es vulgui confeccionar, ja que amb 18 equips «la teoria diu que com més partits hi hagi per uns serà millor i per altres no. Tot depèn dels criteris. Nosaltres estudiarem qualsevol proposta, s’ha d’analitzar tot». La línia que demana Aixàs és la del diàleg, perquè de sortida «cadascú ha de mirar pel seu benefici, però cal generositat per part de tots o no arribarem a un acord». Per poder-lo tancar, «hem de sumar per l’interès de la Lliga. Tots hem d’estar disposats a renunciar a alguna cosa». Hi ha molts interessos per mig i els dels equips punters són molt diferents als de la part baixa. La proposta definitiva l’aprovaran els mateixos clubs en assemblea.

Eliminació del cànon / Mentre no arriben les propostes i s’inicia el debat per arribar a un acord que serà del tot necessari de cara a la competició de la propera campanya, les entitats estan pendents de la resolució que prengui la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que porta mesos estudiant la legalitat de l’actual cànon per pujar a la Lliga Endesa i poder participar-hi. La decisió és imminent i es produirà durant el present mes de març.



L’eliminació total o una reducció significativa dels quasi 3,8 milions d’euros que suposa són les opcions. Aquesta exigència econòmica és el que ha portat els últims anys a que no es produíssin ascensos a l’ACB, llevat el que va aconseguir el MoraBanc, que sí que va poder aportar la quantitat demanada. També va provocar que els dos últims classificats de la màxima categoria no baixessin a la LEB Or. El cas del Guipúscoa de la temporada passada va ser excepcional».

Jelinek espera que l’equip torni al seu millor nivell