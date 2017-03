Notícia Sbaraglia és Félix L’actor argentí protagonitza la sèrie andorrana de Cesc Gay, que es començarà a rodar dilluns que ve Ginés García Millán, Leonardo Sbaraglia, Cesc Gay, Mi Hoa Lee i Pere Aquillué, ahir a Barcelona. Autor/a: EFE/SUSANNA SÁEZ

Félix és un escriptor argentí reconvertit en professor de literatura que acaba a Andorra en descobrir que té un fill de cinc anys que viu al Principat. Félix s’enamora de Julia, una dona misteriosa i que li complica la vida, però ella desapareix. Corrupteles, bancs i intriga no faltaran a la primera ficció televisiva del cineasta i dramaturg Cesc Gay, titulada Félix, i que es començarà a filmar dilluns que ve. El rodatge s’allargarà durant 20 setmanes i tindrà lloc, íntegrament, a Andorra.



L’actor argentí Leonardo Sbaraglia interpreta a Félix, que es trobarà ben perdut a Andorra. El seu veí, Òscar, un cuiner «excèntric i divertit» al qual donarà vida Pere Arquillué, li donarà un cop de mà. «El Félix és molt normal, mentre que l’Òscar no ho és gens. Es converteix en el contrapunt que l’ajuda en aquest viatge amb la seva mirada particular», va revelar ahir Gay, durant la presentació de la sèrie al Mobile World Congress. En la recerca de Julia (Mi Hoa Lee) també l’ajudarà un policia del país, interpretat per Ginés García Millán, i que és la parella de la mare del fill de Félix. Un culebrot, però amb tints de Hitchcock.



Félix és un thriller amb «tocs romàntics» i d’humor que compta amb els Pirineus nevats com a teló de fons. Sense revelar detalls, Gay va apuntar que a la producció hi ha «contraban» i «asiàtics que s’amaguen a Andorra» i s’ambienta als anys 2006 i 2007. També va afegir que el motor de l’acció és la recerca d’una dona, com a «Twin Peaks», de David Lynch, i que el paisatge nevat on transcorre l’acció recorda «Fargo», dels germans Coen. Hitchcock, però, és el principal referent.



«El que més m’atrapa de la sèrie és com està escrita», va explicar Sbaraglia, que fa uns mesos ja va rodar a Andorra Nieve negra. La sèrie té «una trama que t’atrapa i t’obliga a veure el següent capítol i, a més, cada capítol és commovedor». Gay ha construït la història «com si fos una nina russa, que quan n’obres una n’apareix una altra».



La producció de Movistar+, que s’estrenarà entre febrer i abril de 2018, esdevindrà la primera sèrie televisiva escrita per Gay, director de pel·lícules com Truman i En la ciudad. Gay, però, havia escrit la sit com catalana Jet Lag. El director va aclarir que cap dels seus films podien haver esdevinguts sèries perquè «hauria estat massa avorrit».



La sèrie, de moment, tindrà vuit episodis, de 45-50 minuts, rodats en castellà. Domingo Corral, director de Ficció de Movistar+, va admetre que encara no s’ha decidit si hi haurà una segona temporada i si es podrà veure en altres plataformes. A petició de Gay, Corral no va descartar rodar en català alguna producció.