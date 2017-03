Notícia Ruiz avala l’ús d’una sala del Brudieu per part dels professors La consellera ratifica el vistiplau dels Serveis Territorials Iñigo Méndez de Vigo i Ruiz durant una reunió sectorial a Madrid. Autor/a: JOSÉ LUIS ROCA

La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha manifestat que es «referma» en les declaracions del director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, vers l’ús de l’IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell per veure els partits de futbol per la televisió.

Durant la inauguració d’una escola a Abrera (Baix Llobregat), preguntada per aquestes trobades de professors al centre fora de l’horari lectiu, Ruiz s’ha limitat a subscriure a les explicacions que aquesta setmana ha donat Cullerés i ha declinat afegir cap altra valoració. Segons el director territorial a Lleida, l’ús de la sala d’actes de l’Institut Joan Brudieu per veure els partits de futbol televisats de pagament no tenen «res d’incorrecte» i formen part d’una dinàmica de cohesió entre el professorat.

Ruiz ha insistit en refermar les valoracions que ha fet aquesta setmana el director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida respecte l’ús de l’institut Joan Brudieu per veure el futbol: «Ja s’han fet les explicacions i ens hi mantenim», ha respòs la consellera, a preguntes de la premsa durant la inauguració oficial de l’escola Josefina Ibáñez d’Abrera.



futbol de pagament / Les declaracions de Ruiz s’han produït després que aquest dimecres es fes públic que diversos professors de l’IES Joan Brudieu utilitzen la sala d’actes del centre fora de l’horari lectiu per veure els partits de futbol televisats de pagament.

Segons va avançar l’ACN, aquestes trobades s’han dut a terme durant, com a mínim, els últims quatre anys. En les darreres ocasions, hi han assistit el coordinador de l’institut, el nou cap d’estudis i el professor de filosofia, acompanyats de persones alienes al centre. Davant aquesta informació, el director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, ha admès que desconeixia aquesta pràctica, però ha assegurat que no s’està fent «res incorrecte». Cullerés ha assegurat que «és relativament habitual» utilitzar els centres fora de l’horari lectiu per fer trobades entre professors, ja que es tracta de «dinàmiques de grup o propostes de convivència». Al mateix temps, Ensenyament sosté que qualsevol despesa que ocasionen aquestes activitats va a càrrec dels professors que utilitzen les instal·lacions.