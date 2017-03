Notícia L’Alt Urgell vol ser un referent turístic en senderisme El projecte té un pressupost de més de dos milions d’euros La presentació de ‘Camina Pirineus’. Autor/a: EL PERIÒDIC

L’Alt Urgell invertirà dos milions d’euros en la creació de la xarxa de senders, recursos i serveis ecoturístics de la comarca, mitjançant la recuperació i valorització del patrimoni cultural i natural, incorporant la innovació en la promoció i la gestió turística. El projecte, que es desenvoluparà fins a l’any 2020, compta amb un pressupost de 2,1 milions d’euros dels quals el Govern en finançarà el 43% (924.000 euros) a través dels Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER). El projecte proposa la creació de l’aplicació Alt Urgell a la carta que situarà el paisatge com a un element central en la creació de producte turístic. El president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro, ha assenyalat que «s’ha de crear un model de gestió públic-privat, que fins ara no s’ha fet, per tal de posicionar la comarca com un referent ecoturístic al Pirineu». El projecte compta amb la participació dels 19 ajuntaments de la comarca, les 11 EMD i els dos parcs naturals.

Crear llocs de treball en l’entorn de l’ecoturisme, vincular el sector públic i privat en la gestió del turisme i el territori, millorar la captació del visitant, incorporar criteris socials en la gestió del projecte, impulsar el reequilibri territorial o incrementar el nombre de visitants estrangers, són alguns dels principals objectius del projecte Camina Pirineus que.

Camina Pirineus projecta diferents accions per tal d’aconseguir el posicionament ecoturístic de la comarca. Per exemple recuperar el patrimoni mitjançant la realització d’un catàleg de camins, la creació d’una xarxa de senders, una xarxa de miradors per fer valdre el paisatge i la fauna, infraestructures de suport com zones d’estacionament per a autocaravanes i més promoció i posicionament.El president comarcal ha destacat que és la primera vegada que un projecte compta amb la participació de tots els municipis de la comarca i de totes les pedanies. En aquest sentit ha assegurat que «aquest projecte ajudarà a fer un pas endavant important pel desenvolupament de la comarca».La presentació del projecte ha comptat amb la participació de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs. La consellera ha afirmat que «el Govern posa els recursos en mans de les administracions locals perquès és des del coneixement més real on es poden fer projectes que permeten ser un motor econòmic». El projecte Camina Pirineus és finançat en un 43% amb fons Feder, en un 29% pels ajuntaments de la comarca, en un 22% per la Diputació de Lleida i en un 6% pel Consell Comarcal.

La consellera Borràs ha participat també en la constitució de la Comissió de mediació en l’àmbit de l’habitatge de l’Alt Pirineu i Aran. La Comissió d’Habitatge i Assistència davant Situacions d’Emergència Social són una de les eines incloses en el desplegament de la nova llei de mesures de protecció del dret de l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. Estan formades per representants del Govern, les entitats socials, advocats, ajuntaments i entitats financeres.