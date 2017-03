Petició de 20 anys a un home acusat de violar la seva filla de 12

El Tribunal de Corts va jutjar ahir a un home acusat d’abusar de la seva filla de 13 anys (que en el moment dels fets en tenia 12) i de cometre un delicte de proxenetisme i prostitució infantil amb la mateixa. En relació al primer delicte, la Fiscalia afegeix els agreujants de continuat, sense consentiment, amb accés carnal i ser l’autor ascendent de la víctima.



Per tot, demana una pena de 20 anys ferms de presó per l’abús i cinc anys (també ferms) per proxenetisme. A més, demana l’expulsió definitiva del país per a l’acusat, la prohibició de contactar amb la seva filla durant 12 anys i una indemnització per prejudicis morals de 12.000 euros.



En el cas de la defensa, es reconeix el delicte d’abús sexual però es denega el de proxenetisme, per tant, es demana que la pena sigui de set anys de presó amb part condicional i que aquesta sigui proporcional al temps que l’acusat ja porta ingressat al Centre Penitenciari del Principat. Tanmateix, es demana que la expulsió del país sigui de set anys i que la prohibició de contactar amb la seva filla sigui del mateix període.

En relació a la indemnització monetària, la representació legal del processat considera que aquesta no «correspon» degut a què la víctima «no presenta seqüeles» pels abusos patits.



Els fets / Els fets es remunten al març de l’any passat, quan la víctima va explicar a la seva mare que havia mantingut relacions sexuals amb el seu pare. En aquell moment, la progenitora va portar la menor a l’hospital i es va iniciar el procediment adient en aquest casos: avís a les autoritats i posterior detenció de l’acusat.



Segons va especificar ahir un dels agents de policia que va intervenir en la detenció, en el mateix instant de trobar-se amb el pare aquest va expressar: «ho he fet, he abusat de la meva filla, la he violat». D’aquesta manera, el detingut va acceptar des del primer moment que havia comés un delicte d’abús sexual.



Després d’iniciar la investigació i de les pertinents declaracions d’ambdues parts, la Fiscalia va concloure que en total hi havia hagut quatre moments en què el pare havia mantingut relacions amb la seva filla. Tot i això, durant tot el judici, i en les anteriors compareixences, l’acusat va assegurar que només recordava haver comés el delicte en una ocasió, i que malgrat no sabia com havia pogut arribar a tenir lloc dit acte, reconeixia ser conscient d’haver utilitzat un preservatiu per mantenir la relació.

Proxenetisme / La Fiscalia també considera que hi ha hagut un delicte de proxenetisme tenint en compte que el pare «li va prometre» a la menor un telèfon mòbil d’alta gamma si aquesta tenia relacions amb ell, així com uns altaveus i peces de roba. Tot i això, la defensa manté que aquest fet no es pot provar, i per tant, en demana la nul·litat.

Les proves / A banda de la confessió de l’acusat, la Fiscalia compta amb una prova objectiva: la troballa de semen del pare i fluxos vaginals de la menor en un llençol que estava ubicat al cotxe del progenitor i en un altre que cobria el llit del domicili del detingut. Per aquest fet, l’acusació considera que, com a mínim, es van produir dues relacions, tot i que durant tot el judici va mantenir el fet que –basant-se en les declaracions de la menor– en total n’havien sigut quatre.

En aquest sentit, la defensa només va admetre les dues relacions que disposen de prova.



Conductes de l’acusat / Durant el judici, la defensa va reiterar el fet que al llarg de la seva infància el pare va patir maltractaments per part del seu progenitor. Al parer de la representació legal de l’acusat, aquest fet hauria pogut influir en la personalitat i moralitat del detingut. Vers aquest fet, el psiquiatra encarregat de realitzar el peritatge psiquiàtric a l’acusat va especificar que –segons les seves conclusions– el detingut «era totalment conscient del que estava fent» i que és cert que «presenta una personalitat bàsica, primitiva i amb carències culturals» provinent de la seva infància.



A més, el pare va intentar suïcidar-se un cop estava a la presó. I segons el psicòleg del Centre de Penitenciaria, aquesta voluntat era més per voler sortir de l’empresonament que per la culpa d’haver abusat de la seva filla.

Peritatge de la menor / El psicòleg encarregat de realitzar el peritatge psicològic a la víctima va detallar ahir que –havent extret les conclusions– considerava que la menor tenia una personalitat «freda i manipuladora». En aquest sentit, va especificar que no havia estat capaç de trobar en la nena cap «seqüela» derivada de l’abús sexual, i que al seu parer, segurament no en tindria cap.



Actualment, la nena es troba sota els Centre d’Acolliment Infantil. I malgrat que ahir havia de declarar davant del Tribunal de Corts, aquest fet no va ser possible degut a l’estat d’«ansietat i temor» en què es troba.